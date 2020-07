Bad Segeberg

"Aufgrund des Coronavirus wird es in diesem Jahr kein klassisches Landes- oder Landesponyturnier geben. Um die Veranstaltung zu entzerren und damit Hygienestandards, Abstandsregelungen und behördliche Auflagen eingehalten werden können, haben wir uns dazu entschlossen", erklärt Dieter Medow, Vorsitzender des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein.

Auch das 25. Landesbreitensportturnier, das aufgrund seiner Vielfalt in der Darstellung von Sport, Arbeit und Umgang mit Pferden und Ponys auch als das "Pferdefest des Nordens" bezeichnet wird, wurde abgesagt. Das hat es in 24 Jahren nicht gegeben. Somit entfallen in der Reiterstadt vor der Kulisse der historischen Tribüne die Gelassenheitsprüfungen, Pferdefußball, Westernreiten, Stafetten-Vorführungen oder die rasanten Mounted Games - um nur einige der zahlreichen Disziplinen zu nennen.

Landesmeisterschaften in Springen und Dressur

Anstelle von Landespony- und Landesturnier werden in Bad Segeberg zwei Meisterschaftsturniere stattfinden: vom 18. bis zum 20. September treten die besten Dressurreiter aller Altersklassen (Pony, Children, Junioren, Junge Reiter/U25 und Reiter) auf dem Landesturnierplatz in jeweils drei Wertungsprüfungen an.

Ein Wochenende später, vom 25. bis zum 27. September, sind dann die besten Springreiter des Landes am Zuge. Sie werden ebenfalls in jeweils drei Wertungsprüfungen um die Landesmeistertitel reiten. Andere Prüfungen außerhalb von Meisterschaftswertungen sind nicht vorgesehen.

Alternative vermutlich ohne Publikum

"Wir freuen uns, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, zumindest einen Teil der Prüfungen des Landes- und des Landesponyturniers anbieten zu können. Dennoch freuen wir uns, wenn im nächsten Jahr wieder die beiden traditionellen Landesturniere in Bad Segeberg in bewährter Form stattfinden können", so Dieter Medow.

Voraussichtlich werden bei diesen Meisterschaftsevents allerdings keine Zuschauer zugelassen sein. Die müssten aber ohnehin auf Wettbewerbe verzichten, die insbesondere viele Angehörige auf den Turnierplatz locken: die farbenfrohen Voltigierer und die Abteilungswettbewerbe, in denen die Reit- und Fahrvereine in den Altersklassen um die Landesstandarten kämpfen.

Festhalten an der Herbst-Vielseitigkeit

Zwei Vielseitigkeitswettbewerbe kennt die Reiterstadt Bad Segeberg mit ihrer anspruchsvollen Geländestrecke am Ihlwald: die Frühjahrs- und die Herbstvielseitigkeit. Die im Herbst soll planmäßig stattfinden am Wochenende 10. und 11. Oktober. Auch hier geht es um die Landestitel - die der Buschreiter.

Kein Landesponyturnier in diesem Jahr

Tim Streichert vom Reit- und Fahrverein Bad Segeberg, dem "Hausverein" auf dem Landesturnierplatz, ist maßgeblich in die Organisation des Landesponyturniers eingebunden. "Leider werden wir in diesem Jahr auch nicht Gastgeber für die Championate für die Nachwuchsponys sein", bedauert der 21-Jährige. Besonders schmerze die Ponyreiter der Ausfall des Wettkampfs um die Landesponystandarte. "Das tut uns sehr leid – das Herzstück unseres Ponyturniers ist jedes Jahr ein beeindruckendes Schaufenster für die Arbeit der Vereine im Norden."

Not macht erfinderisch. Im Bad Segeberger Verein hat sich die digitale Reitstunde etabliert. Und auch für den reiterlichen Nachwuchs hat Tim Streichert einen Pfeil im Köcher: "Wir planen an einer digitalen Alternative. Auch wenn das natürlich kein Vergleich zum Abteilungswettkampf in der gewohnten Form ist, wollen wir Euch damit zumindest einen kleinen Ersatz und Euch als Teams auch ein gemeinsames Highlight zum Jahresabschluss bieten."

Bittere Einschnitte im Fahrsport

Das Fahrfest des Nordens der Fahrergemeinschaft Schleswig-Holstein/ Hamburg (FGSH) am letzten Augustwochenende wäre der sportliche Höhepunkt für die Pony- und Pferde-Ein-, Zwei- und Vierspännerfahrer geworden. Zwar nicht so beachtlich wie im Vorjahr, als an der Eutiner Straße die erste Garde der nationalen Kutschenlenker um Deutsche Meisterschaften fuhr, aber auch wenn Landestitel zu vergeben sind, ist die Spannung für Fahrer und Publikum entsprechend hoch.

Schon ihre Hallen-Cup-Serie musste die FGSH im März kurzfristig abbrechen. Womit sich andere Sportarten bis in den Juni Zeit ließen, war bei diesem Wettbewerb rasch klar: Es wurde eine Wertung anhand der gefahrenen Prüfungen vorgenommen. Kreis- und Landesmeister aber wird es in diesem Jahr nicht geben, bedauert FGSH-Sprecher Kurt S. Becker aus Sülfeld: "Viele Unwägbarkeiten bei den notwendigen Vorbereitungen und während des Turniers lassen den Aufwand unverhältnismäßig erscheinen. Hygienevorschriften und die wirtschaftliche Situation vieler Sponsoren sind weitere Hindernisse auf dem Weg zu einer angemessenen Veranstaltung, die auch die Landesmeisterschaften aller Anspannungsarten enthalten hätte."

Vielleicht doch ein kleines Fahrfest ?

Während sich die Organisatoren des großen Fahrfests nun voll auf die Vorbereitungen für 2021 konzentrieren können, gibt es für alle Fahrsportler und Fans im Land zwischen den Meeren einen Hoffnungsschimmer. Kurt S. Becker verrät: "Eine aktive Gruppe versucht zurzeit, am ursprünglichen Fahrfest-Wochenende ein Alternativ-Turnier, eventuell im etwas kleineren Rahmen, auf die Beine zu stellen." Das wäre der 29./30. August. Becker: "Wenn dies gelingt, wird es auch für die Gespannfahrer sportlich noch in diesem Jahr wieder weitergehen."

