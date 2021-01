Im Kreis Segeberg startete am Montag, wie vielerorts im Land, um Punkt 13 Uhr der Betrieb in einem Impfzentrum. Die Erste, die sich in Kaltenkirchen gegen Covid-19 impfen ließ, heißt Jule Friemann. Die 29-jährige Bad Segebergerin arbeitet in der ambulanten Altenpflege.