Sie hatte ebenfalls einen Schlaganfall erlitten. Beide sind zum Glück aber wieder genesen, befinden sich in der Nachbetreuung. Während Kroll seine Amtsgeschäfte zum 1. Juli wieder aufnimmt, hat Friederike Hinzke sowohl ihren Posten als zweite stellvertretende Bürgermeisterin als auch ihr Gemeindevertretermandat niedergelegt. Zu ihrem Nachfolger als zweiter stellvertretender Bürgermeister wurde ihr CDU-Parteifreund Steffen Schacht gewählt.

Rückzug aus der Gemeindepolitik

Die 62-jährige Friederike Hinzke war seit 1998 kommunalpolitisch tätig, zog 2013 für die CDU in die Gemeindevertretung ein und war sowohl erste als zweite stellvertretende Bürgermeisterin. "Nach so einem gesundheitlichen Schlag muss man sich neu aufstellen", sagte sie. Und sie habe sich entschieden, sich aus der Gemeindepolitik zurückzuziehen, aber Gleichstellungsbeauftragte im Amt Kaltenkirchen-Land zu bleiben. "Ich fühle mich mit dieser Entscheidung gut." Friederike Hinzke wurde mit lautem Beifall von der Gemeindevertretung verabschiedet.

Zu ihrem Nachfolger wurde mit zehn Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen der CDU-Fraktionsvorsitzende Steffen Schacht gewählt. Der 53-jährige Landwirt war bereits von 2003 bis 2008 Gemeindevertreter. 2016 zog er dann erneut in das Gremium ein. Er war zuvor lange in Henstedt-Ulzburg in der Politik aktiv, bevor er mit seinem Hof nach Alveslohe übersiedelte.

Für Friederike Hinzke rückte die 51-jährige Christiane Strauß in die Vertretung nach. Die Mutter von drei Kindern arbeitet in einem Autohaus in Ellerau.

