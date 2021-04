Bad Bramstedt

Die Idee hatte Bad Bramstedts umtriebiger Bauhofleiter Marcel Möller. Nachdem er und sein Team vor einigen Tagen bereits insektenfreundliche Stauden gepflanzt hatten, welche die traditionellen Stiefmütterchen ablösen, wachsen nun essbare Pflanzen auf dem Kirchenbleeck.

Vor dem China-Restaurant Ho wählte der Gärtner Kräuter, die zur asiatischen Küche passen: Salbei, Thymian, Schnittlauch, Zitronenmelisse. „Ich hoffe, dass der Koch sich auch wirklich welche davon nimmt“, sagte Marcel Möller.

Obst vor dem Eiscafé in Bad Bramstedt

Auf der anderen Straßenseite vor dem Eiscafé wächst dagegen Obst. „Wir haben extra Sorten gewählt, von denen es auch Eissorten gibt“, so der Bauhofleiter. Stachelbeeren, Erdbeeren, Rhabarber. Wer vorbeigeht, darf sich gerne ein paar Früchte abpflücken. Und Marcel Möller betont: „Alle Früchte und Kräuter sind insektenfreundlich.“

Swantje Maaß kündigte an, dass noch Infoschilder in die Hochbeete gesteckt werden, damit Passanten auch gleich wissen, um welche Kräuter und Büsche es sich handelt. Bürgermeisterin Verena Jeske hofft, dass auch die Kinder das nutzen. „Manche wissen ja gar nicht mehr, dass Erdbeeren in der Erde wachsen und nicht in der Plastikschale aus dem Supermarkt.“

Auch auf dem Bleeck wird bald Essbares wachsen. Passend zum Restaurant Kaisersaal wird es dort in den Hochbeeten dann auch Gemüse geben.