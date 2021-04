Bornhöved

Die Sonne im Rücken oder von vorn hielt zahlreiche kleine und große Bornhöveder am Ostersonnabend nicht davon ab, sich eine ganz besondere „wärmende“ Überraschung abzuholen, die Bürgerverein und Freiwillige Feuerwehr organisiert hatten: Das „Osterfeuer to go“.

In jedem Beutel steckte ein Osterfeuer-Windlicht

An drei Stationen konnten die Bornhöveder sich je Haushalt eine prall gefüllte Tüte abholen, in der neben Süßem, Blumensaat, Handdesinfektionsmittel und einer Grußkarte auch das Osterfeuer für daheim, ein Glaswindlicht mit Teelicht, zu finden waren. „Für alle im Haus ist was dabei“, strahlte Lena Starke vom Bürgerverein. Ihre Kinder Emmi, Rosa und Bosse hatten die Beutel gepackt, zu deren Inhalt Edeka Gothmann die Süßigkeiten beigetragen hatte.

Die Übergabe erfolgte äußerst Corona-konform: Auf ihrem Spaziergang holten die Bornhöveder ihre Masken hervor und nahmen sich ihr Osterfeuer to go von Tischen, die Am Teich, Achtern Höfen und am Feuerwehrgerätehaus zu finden waren. Vor allem kleine Jungs zog es zu letzterer Station, denn die Blauröcke um Wehrführer Dirk Stemke hatten ihren Ausgabepunkt mit einem Einsatzfahrzeug „dekoriert“.

Pandemie hatte neuen Bürgervereins-Vorstand ausgebremst

Schon wieder hatte die Corona-Pandemie dem Wunsch, eine Ostereisuche und ein loderndes Feuer für alle Bornhöveder zu veranstalten, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber insbesondere der Vorstand des Bürgervereins um seine Vorsitzende Christine Wulf, der unmittelbar vor Pandemie-Beginn gewählt worden war, sucht emsig nach Möglichkeiten, die Corona-Bremse allen Vorschriften entsprechend zu lösen.

Und mit der Freiwilligen Feuerwehr hat der Verein einen schlagkräftigen Partner, der sich um Aufbau und Logistik der Unternehmung kümmerte. „Im letzten Jahr hatte es bereits Planungstreffen für ein gemeinsames Osterfeuer gegeben. Wir freuen uns über die Kooperation“, strahlte Christine Wulf. Und auch die Idee beider Organisatoren, Beitrittserklärungen auszulegen, war keine schlechte gewesen – viele Noch-Nicht-Mitglieder nahmen sich eine oder zwei mit.

Den Kindern fehlen Begegnungen mit Freunden

An diesem sonnigen Ostersamstag wurde viel gelächelt in Bornhöved, die alternative Osterfeuer-Aktion war definitiv ein verbindendes Element in einer Zeit, in der Kontakte beschränkt und Freizeitaktivitäten begrenzt oder nicht möglich sind. „Mit fehlt es schon sehr, meine Freunde zu treffen oder mal wieder ins Schwimmbad oder ins Kino zu fahren“, verriet Emmi Starke. Da war das Osterfeuer to go dann auch ein kleines Hoffnungsfeuer, dass es im nächsten Jahr wieder klappt mit österlichen Zusammenkünften und eifriger Ostereiersuche für die Kinder.