Zu drei Jahren Gefängnis verurteilte das Jugendschöffengericht Bad Segeberg einen 50-jährigen Mann aus einem Dorf in der Nähe von Bad Segeberg. Er hat in 20 Fällen ein Mädchen sexuell missbraucht. Um es vor einer erneuten Begegnung mit dem Täter zu bewahren, war es per Video vernommen worden.