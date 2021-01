Üblicherweise versammeln sich die Föhrden-Barler an einem Sonntag im Januar zum Neujahrsempfang im Bramauhus. Coronabedingt musste der diesmal ausfallen. Doch Bürgermeister Hans Jochen Hasselmann hat nun seine Ansprache an alle Haushalte verteilen lassen. Darin gibt er einen Ausblick aufs neue Jahr.

Von Einar Behn