Trotz Hitzesommer, mit der Kartoffelernte sind Thies und Wiebke Burmeister zufrieden. Nachdem 2018 gut 50 Prozent der Ernte verdorrt war, fiel dieses Jahr noch genug Regen, so die Bilanz auf dem Hof Burmeister in Wakendorf I. Am Sonntag erwartet die Familie Tausende Gäste zum 30. Kartoffelfest.