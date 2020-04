Nach genau 17 Minuten war im Margarethenhoff in Kisdorf eine denkwürdige Gemeindevertretersitzung vorbei. Mandatsträger und Gäste mussten durch eine Seitentür den Saal betreten, in dem in großem Abstand nur 36 Stühle und zwei Stehtische standen. Es gab aber eine wichtige Entscheidung zu treffen.