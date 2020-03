Corona: Die Eisdiele kommt jetzt nach Haus

Henstedt-Ulzburg

Mit großem Erfolg. "Das Angebot kommt sehr gut an. Ich hoffe, dass dadurch meine fünf festangestellten Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz behalten können“, sagt der 44-jährige Geschäftsinhaber, der zu Saison-Hochzeiten auch noch rund 25 Aushilfen beschäftigt, denn sein Laden ist ein wahrer Besuchermagnet.

Wegen Corona: Konnte Öffnung nicht verantworten

Als Soost am 14. Februar nach der obligatorischen Winterpause wieder sein Eiscafé eröffnete, deutete noch nichts auf die künftigen Ausmaße der Corona-Epidemie hin. "Es lief wie jedes Jahr gut an. Wir waren vollauf zufrieden.“ Doch dann überstürzten sich fast täglich die Ereignisse. Weil er als Lebensmittelproduzent - vergleichbar mit einem Bäcker - seinen Laden eigentlich noch hätte geöffnet haben können, entschloss er sich trotzdem schon frühzeitig zur Schließung. "Bei uns kommen immer ganz viele Menschen zusammen. Da konnte ich für mich die Öffnung nicht mehr verantworten“, so Sascha Soost. Doch die Hände in den Schoß legen und abwarten kam nicht in Frage.

100 Bestellungen am Tag

So wurde die Idee vom Lieferservice geboren. Vier Mitarbeiter fahren seit vergangenem Donnerstag die telefonisch eingegangenen Eisbestellungen aus. Am ersten Tag waren es 54, am zweiten schon 20 mehr und am Sonnabend fast 100. "Wir müssen jetzt möglichst schnell eine zweite Telefonnummer anbieten, denn die Anrufer kommen einfach nicht durch“, bedauert Soost: "Das wollen und müssen wir abstellen.“ Tatkräftig zur Seite stehen ihm seine Ex-Ehefrau Katja und die Tochter, die zum Beispiel über Facebook und Instagram Werbung machen. Und auch Jenni Lee-Wasner brachte viele Ideen ein.

Auch hier: Spaghetti-Eis ist der Rennen

Ausgeliefert wird kostenlos ab einem Bestellwert von 15 Euro in Henstedt-Ulzburg, Quickborn-Heide, Norderstedt oder auch in Wilstedt. Renner, so der Chef, seien in den ersten Tage Spaghetti-Eis, die Soost-To-Go-Becher aber auch speziell zusammengestellte Eiskreationen gewesen, denn auch jetzt stünden eine Vielzahl von Sorten zur Verfügung. Zur Herstellung des Milch- und Fruchteises würden natürlich auch in Krisenzeiten ausschließlich ausgewählte, naturbelassene Zutaten verwendet, verspricht Sascha Soost: "Das Speiseeis wird mit frischer, von uns selbst pasteurisierter Vollmilch hergestellt, und Fruchteissorten werden mit hochwertigen Fruchtpürees zubereitet.“ 110 Kilogramm Eis wurde alleine am Sonnabend hergestellt.

Schockgefroren in Thermokisten

Die Kunden brauchen nach den Worten von Soost auch keine Angst zu haben, dass ihre Eisspezialitäten halb aufgetaut bei ihnen ankommen. "Das passiert nicht. Wir beherrschen das Außer-Haus-Geschäft.“ So werde das Eis bei 30 bis 40 Grad Kälte schockgefrostet und dann in speziellen Thermokisten transportiert.

