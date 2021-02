Kaltenkirchen

Dieser Meinung sind jedenfalls der Nabu Kisdorfer Wohld und die Wählergemeinschaft Pro-Kaki. Fakt ist, dass es sich bei dem Gewässer und der Fläche rund um das Rückhaltebecken um eine Ausgleichsmaßnahme im Rahmen des B-Plans 66 handelt. Insgesamt betrifft das rund 20.000 Quadratmeter Fläche. Ein Graben und ein paar Knicks gehören auch dazu. Ausgleichsflächen dienen der Entwicklung von Natur und Landschaft – und müssen dementsprechend geschützt und gepflegt werden.

Doch nach den Wartungsarbeiten steht rund um das Regenrückhaltebecken kaum noch ein Grashalm. Buschwerk, Schilf, Röhricht, Gräser: Fast alles ist weg. "Das ist ein großer Schaden an der Natur", sagt Jan Behrmann vom Vorstand des Nabu Kisdorfer Wohld.

Kaltenkirchen: Kreis war überrascht von den Arbeiten

Arbeiten an Ausgleichsflächen müssen normalerweise mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden. Das war hier nicht der Fall, wie auch Kreissprecherin Sabrina Müller bestätigt: "Als die Untere Wasserbehörde von den fortlaufenden Arbeiten in Moorkaten erfuhr, war sie überrascht." Kurzzeitig sei sogar darüber nachgedacht worden, die Polizei einzuschalten, um die Arbeiten zu stoppen. Davon sei dann aber doch Abstand genommen worden.

"Allerdings sind diese Arbeiten nicht grundsätzlich genehmigungspflichtig, sondern lediglich abstimmungsbedürftig", so Müller. Eine Abstimmung habe aber nicht stattgefunden. Nabu-Vorstand Behrmann ist sich sicher: "Die Untere Naturschutzbehörde hätte dem hier sicherlich nicht zugestimmt. Sämtlicher Bewuchs wurde entfernt, selbst der Graben wurde ausgebaggert. Das hätte man mindestens partiell machen dürfen. Aber nicht alles auf einmal."

Lesen Sie auch:Wer hat der Eiche die Zweige abgesägt?

Schnee erschwert Untersuchung

Der Kreis werde den Schaden jetzt untersuchen: "Die Sachlage vor Ort ist noch nicht abschließend ermittelt. Die Schneedecke erschwert die Feststellung der Tatsachen. Weitere Ortstermine sind erforderlich, um zu klären, ob die vorgenommenen Maßnahmen abstimmungspflichtig gewesen wären und ob rechtliche Grenzen überschritten wurden", so Kreissprecherin Sabrina Müller: "Für die Aufarbeitung des Falls benötigen wir noch Zeit, um die verschiedenen Anforderungen der einzelnen Fachabteilungen Baurecht, Abfall, Abwasser und Naturschutz zusammenzutragen und zu bewerten."

Biotop in Moorkaten war Jagdgebiet von Fledermäusen

Mit dem Roden der Ausgleichsfläche sei vielen Tieren der Lebensraum genommen worden. Die Stadt hatte ein Artenschutzgutachten bei der Firma Faunistika in Auftrag gegeben, im Rahmen der Untersuchungen für das geplante Motocross-Gelände in Moorkaten. "Darin wurde festgestellt, dass sich direkt an dem Gewässer drei Brutpaare des Schilfrohrsängers niedergelassen haben. Die müssen sich jetzt neue Brutplätze suchen", sagt Nabu-Vorstand Katrin Schümann.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem, so Schümann, sei das ganze Biotop auch Jagdgebiet und damit Nahrungsquelle von acht verschiedenen Fledermausarten, die alle streng geschützt sind. "Nimmt man ihnen das Jagdgebiet, nimmt man ihnen auch den Lebensraum", sagt Schümann.

Bürgermeister gefordert, Schaden zu begrenzen

Reinhard Bundschuh, Fraktionssprecher Pro-Kaki, hatte die Rodungsarbeiten an dem Regenrückhaltebecken bereits am 5. Februar der Unteren Wasserbehörde gemeldet. Dort erfuhr er, dass es für diese Arbeiten keine Genehmigung gegeben habe. Seine Fraktion bezeichnet die Arbeiten an der Ausgleichsfläche als Umweltfrevel. "Wir fordern den Bürgermeister nachdrücklich auf, den Sachverhalt zu klären und für die Wiedergutmachung einen Plan vorzulegen. Zudem sind jetzt Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um den Schaden zu begrenzen", so Bundschuh.

Die Fraktion Pro-Kaki wollte die Arbeiten an der Ausgleichsfläche Moorkaten in der kommenden Stadtvertretersitzung noch kurzfristig auf die Tagesordnung bringen. Doch Bürgervorsteher und Bürgermeister hätten keine Dringlichkeit in dem Thema gesehen und empfohlen, es in der Bauausschusssitzung am 15. März zu beraten.

Lesen Sie auch:Nabu stellt sich gegen Motocrossanlage

Alles zu entfernen, ist ungünstig

Christoph Toschke vom Grünamt der Stadt Kaltenkirchen hatte von den Arbeiten im Vorfeld auch keine Informationen erhalten. "Wir waren auch überrascht. Aber die Abstimmung und Genehmigung erteilt in diesem Fall der Kreis, nicht die Stadt." Den Schaden könne man erst sehen, wenn der Schnee weg ist. "Es hängt davon ab, wie tief geschält wurde", so Toschke. Er sagt auch: "Nach und nach hätte da etwas gemacht werden können. Alles zu entfernen, ist ungünstig."

Fläche ist Ausgleich für Industriegebiet

"2003 wurde der B-Plan 66 Moorkaten festgesetzt. Er ermöglichte die planungsrechtliche Sicherheit für die weitere Entwicklung des Industriegebiets an der Barmstedter Straße auf der anderen Seite der Autobahn", erklärt Thies Rickert, Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses (Pro-Kaki): "Als Ausgleich für den Eingriff in die Umwelt wurde festgelegt, dass am südlichen Ende der Fläche ein Regenrückhaltebecken zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten ist. Das Gleiche gilt für einen Graben, der noch dazu das Wasser aus einer Quelle des Krückauquellgebiets führt", so Rickert.

Gleichzeitig Biotop und technisches Bauwerk

Um die Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage zu gewährleisten, sei eine Unterhaltung zulässig, und was die Beseitigung der Gehölze anbelangt, sogar geboten. Eine einjährige Mahd der umliegenden Flächen und Böschungen sei nach der Genehmigung für den Bau der Anlage generell zulässig gewesen, heißt es vom Kreis. "Aber nicht in diesem Maße", sagt Nabu-Sprecher Behrmann: "Es ist unverständlich, wie unsensibel Menschen heute noch mit der Natur umgehen."

Auch die geschützten Knicks seien unverhältnismäßig stark gestutzt worden. Bei einigen der Bäume zeigt sich ein ähnlich trauriges Bild, wie bei der alten Eiche: Äste wurden unprofessionell und für die Bäume schädlich abgekniffen. "Das ist nicht zulässig", weiß Behrmann, der generell kritisiert, dass Regenrückhaltebecken als Ausgleichsflächen ausgewiesen werden. "Das macht es schwierig, weil es gleichzeitig Biotope und technische Bauwerke sind."