Aufregung in Leezen: Behörden haben eine Baustelle im Zentrum an der B432 stillgelegt. Der Fall soll mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft Kiel liegen. Es geht um verbauten Asbest, das als besonders gefährlicher krebserzeugender Gefahrstoff gilt. Zum Bauherr machten die Behörden keine Angaben.

Von Gerrit Sponholz