Kein Einlass ohne ausgefüllte Checkliste

"Auch wenn es weiterhin Beschränkungen des öffentlichen Lebens im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie gibt, werden in Wahlstedt die städtischen Gremien tagen, da Entscheidungen zu treffen sind", erklärte Bürgermeister Matthias Bonse. Aufgrund der besonderen Situation werde dazu allerdings der Ablauf der Sitzungen angepasst.

Stadtvertretung in der Poul-Due-Jensen-Schule

Die Zusammenkünfte des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr am Montag, 20. April, sowie des Sozialausschusses einen Tag später werden wie gewohnt in der Begegnungsstätte an der Waldstraße durchgeführt. Für die Sitzung der Stadtvertretung, die am Montag, 27. April, wie üblich um 19 Uhr beginnt, ist dann die Aula der Poul-Due-Jensen-Schule vorgesehen. In der Gemeinschaftsschule an der Neumünsterstraße finden sonst größere Veranstaltungen wie die Gewerbe- und Industrieschau (GeWa) statt.

20 Besucher in der Aula zugelassen

In dem jeweiligen Sitzungssaal werde die Bestuhlung so eingerichtet, so der Verwaltungschef, dass die vorgesehenen Abstände eingehalten werden können und eine Gruppengröße von 50 Personen nicht überschritten wird. Das habe zur Folge, dass die Anzahl der Gäste beschränkt werden muss. "In der Begegnungsstätte werden 15 Gäste zugelassen, in der Aula der Poul-Due-Jensen-Schule können 20 Gäste teilnehmen."

Erst die Checkliste ausfüllen

Zugang zu den Sitzungen erhalten laut Bonse außerdem nur Personen, die eine ausgefüllte Checkliste zum Corona-Virus vorlegen. Diese Liste soll vor dem Sitzungssaal bereitgelegt werden, kann vorher aber bereits auf der Internetseite der Stadt Wahlstedt heruntergeladen werden. Da es derzeit regelmäßige Aktualisierungen der Checkliste gebe, sei es sinnvoll, diese erst am Tag der jeweiligen Sitzung herunterzuladen. "Um einen reibungslosen Ablauf zu unterstützen, wäre es sehr hilfreich, wenn diese Liste dann bereits ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht wird", betont Bürgermeister Bonse.

Die Checkliste beinhaltet unter anderem die Frage, ob der Besucher selbst oder eine Kontaktperson in den letzten 14 Tagen vor der Sitzung im Ausland gewesen ist. Auch wird danach gefragt, ob beim Besucher selbst oder Personen aus demselben Haushalt Symptome einer Grippe, Husten oder Fieber vorliegen. Außerdem wird danach gefragt, ob man "leichte Medikamente wie Paracetamol/Aspirin" eingenommen habe, "um sich wohl zu fühlen".

Bürgermeister weist auf Abstandsregeln hin

"Im Interesse unserer aller Gesundheit sollte ebenso darauf geachtet werden, dass beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten Abstand gehalten wird und dieser Abstand auch bei der Platzwahl Beachtung findet."

Allzu groß dürfte der Andrang zur nächsten Stadtvertretersitzung aber ohnehin nicht werden. Als einzigen Punkt, bei dem es außer Formalien um ein konkretes Thema geht, weist die Tagesordnung im öffentlichen Teil die anstehende Entscheidung "über den Umfang und die Lage einer öffentlichen Toilette im Stadtzentrum" aus.

Medizinische Versorgung ohne Öffentlichkeit beraten

Interessanter wird es wohl erst unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann wollen die Kommunalpolitiker nämlich über die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums beraten. Angestrebt werden demnach ein Interessenbekundungsverfahren und eine Entscheidung über den späteren Standort.

