Kaltenkirchen

„Ich hatte in den sozialen Medien gesehen, dass Kollegen anderer Büchereien Saatgut ausleihen. Die Idee finde ich toll, also habe ich überlegt, wie wir das auch bei uns realisieren könnten“, berichtet Katja Nielsen, stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei und Initiatorin der Aktion. Sie holte Christoph Toschke vom städtischen Grünamt mit ins Boot, der auch privat ein leidenschaftlicher Gärtner ist und von der Idee sofort begeistert war.

Grell-Stiftung sponsert Biosamen

Die Idee war geboren, fehlte noch ein Sponsor für die Samen. „Da ich ohnehin gerade mit der Grell-Stiftung zu tun hatte, fragte ich einfach mal nach, ob sie sich vorstellen könnten, uns dahingehend zu unterstützen“, erzählte Toschke. Ute Thode vom Stiftungsbeirat der Gerd Godt Grell-Stiftung war gleich dabei. Gesponsert wurde ökologisches Saatgut für Kräuter und Gemüse. „Dieses Projekt fördert die Nachhaltigkeit, ist pädagogisch wertvoll und hilft vor allem dabei, alte Sorten zu erhalten“, erklärte sie.

Majoran, Mais und Melone

Jetzt können sich Hobbygärtner Samen von Kräutern wie Anis, Wilder Majoran, Thymian, Dill oder Oregano und Gemüsesamen für Kürbis, Mais, Melone oder Paprika ausleihen. Es ist sowohl für den Balkon als auch für den Garten viel Passendes dabei. Insgesamt gibt es 20 verschiedene Sorten, die zusammen mit Christoph Toschke ausgewählt wurden. „Es mussten natürlich auch die drei Schwestern dabei sein: Kürbis, Mais und Bohnen. Traditionell kann man diese drei Sorten wunderbar zusammen anpflanzen, weil sie sich gut ergänzen“, erklärte Toschke.

Lesen Sie auch:Stiftung schenkt Kaltenkirchen 200 Bäume

Nach der Ernte Samen wieder abgeben

Und das „Ausleihen“ funktioniert so: Wer sich Samen kostenlos abholt und pflanzt, sollte im Herbst die Samen einsammeln und wieder in der Bücherei abgeben. So kann im kommenden Frühjahr wieder Saatgut verteilt werden. „Es dürfen auch andere Samen abgegeben werden, wichtig ist, dass sie samenfest, also wiederverwertbar, sind“, erklärt Nielsen. Es sollte kein Hybrid-Saatgut sein, das sogenannte F1-Saatgut.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bücherei hat ab sofort wieder geöffnet

Auch Heinrich Dams, Vorsitzender des Kleingartenvereins, unterstützt die Aktion. „Wir haben bei uns Fachleute, die gerne Fragen beantworten und beim Pflanzen beraten können“, bot er an. Außerdem bietet die Bibliothek auch passend zum Thema Literatur an. „Das Saatgut wird in unserer Sachbuchabteilung stehen“, so Nielsen.

Übrigens kann das Saatgut ab sofort direkt in der Stadtbibliothek abgeholt werden, denn diese hat seit Mittwoch wieder geöffnet: zu den bekannten Öffnungszeiten und unter Einhaltung der Hygieneregeln. Maximal 25 Kunden dürfen die Bücherei zeitgleich betreten.