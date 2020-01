Indigene Völker ins Visier genommen

Kaltenkirchen

Seit 30 Jahren bereist Markus Mauthe die Welt fernab bekannter Reiserouten. Für sein letztes Projekt in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace machte er sich auf die Suche nach Menschen, die abseits der modernen Welt noch möglichst nahe an den Wurzeln ihrer indigenen Kulturen leben. Er suchte 22 indigene Gemeinschaften auf, die in Tropenwäldern, in der Savanne, auf dem Ozean und am Nordpolarkreis zu Hause sind. Drei Jahre lang war Mauthe auf vier Kontinenten unterwegs und wurde Zeuge eines Wandels, dem die indigenen Völker durch Umweltzerstörung, Globalisierung und Klimawandel unterliegen.

Staudämme nehmen Lebensgrundlage

Ein Beispiel dafür hat sich Mauthe im Omo-Tal im Süden Äthiopiens gezeigt. Dort werden massiv Industrieprojekte angeschoben. Für den Anbau von riesigen Zuckerrohrfeldern, die bewässert werden müssen, wird der Omo-Fluss seit kurzem mit Staudämmen gezähmt – zum Nachteil der dort lebenden Ethnien. Eine davon ist die Gruppe der Dasanech. „Die Existenz dieser Menschen ist stark durch die Staudämme bedroht. Die Regenzeit brachte jährliche Überschwemmungen, mit denen der Fluss wichtige Mineralien über ihre Felder gespült hat. Diese wird es in Zukunft nicht mehr geben, was praktisch die Lebensgrundlage der Dasanech zerstört“, erzählt Mauthe: „Immer öfter sieht man im Omo-Tal die weißen Zelte der Welthungerhilfe. Mit Almosen, auch noch in Plastik verpackt, versucht die westliche Welt etwas gutzumachen und zurückzugeben, was man den Menschen an anderer Stelle entreißt.“

Kulturverlust ist die Folge

Ob ein Bergvolk in Myanmar, die Mundari im Südsudan, die Tschuktschen in der russischen Tundra oder die Seenomaden Bajau in Südostasien: Mauthe gelangen auf seiner Reise berührende und eindringliche Portraits und bildgewaltige Szenen aus dem kulturellen Alltag der Gesellschaften. Zugleich sind sie ein Appell, sich darüber bewusst zu werden, dass die Konsumansprüche der westlichen Welt nicht nur die biologische Vielfalt vernichten, sondern auch einen massiven Kulturverlust zur Folge haben.

„Unsere kapitalistische Denke, Landraub, die Ressourcenverschwendung der westlichen Welt; das alles hat insbesondere dort einen Einfluss, wo man selten hinschaut, wo Menschen bis heute anders leben und vielleicht eher am Rande der jeweiligen Gesellschaften“, sagt Mauthe.

Die Live-Fotoshow ist am 6. Februar, 19.30 Uhr in Kaltenkirchen (Rathaus), am 13. Februar, 19.30 Uhr in Norderstedt (Festsaal Falkenberg) und am 7. Februar, 19.30 Uhr in Neumünster (Veranstaltungshaus Kiek in) zu sehen. Der Eintritt ist frei.

