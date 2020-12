Eine Bewohnerin der Station 10B – das ist die vollstationäre Pflegestation für chronisch psychisch Erkrankte – des Psychiatrischen Zentrums Rickling ist am Morgen des 24. Dezember gestorben. Das hat der Sprecher des Landesvereins für Innere Mission, Sebastian Wieschowski, am Donnerstag mitgeteilt.

Von Thorsten Beck