Hartenholm

"Ich habe mich in den vergangenen Monaten eingearbeitet, mir macht die Aufgabe Spaß, und ich traue sie mir auch zu", sagt die 66-jährige Geschäftsfrau. "Wir wollen jetzt alle gemeinsam nach vorne schauen, denn es liegen ganz viele Aufgaben vor uns."

Vorwurf der "Clan-Mentalität"

Panten hatte seinerzeit persönliche Differenzen mit Mitgliedern von FWH und CDU als Grund für seinen Schritt genannt. Das Fass zum Überlaufen gebracht hätte schließlich der Vorwurf der "Clan-Mentalität" seiner Familie, weil neben Karl-Heinz Panten auch seine Frau Birgit sowie Tochter Kerstin Klein in der Gemeindevertretung saßen und Schwiegersohn Markus Klein als bürgerliches Mitglied einem Ausschuss angehörte. Auch diese hatten daraufhin ihre Ämter niedergelegt.

Da inzwischen mit Carolin Reindl auch das vierte SPD-Gemeinderatsmitglied auf das Mandat verzichtet hat, weil sie aus dem Ort wegzieht, sind die Sozialdemokraten in dem Gremium überhaupt nicht mehr vertreten. Der Grund: Es stehen auf der SPD-Liste zur vergangenen Kommunalwahl keine Kandidaten mehr, die für die vier Zurückgetretenen nachrücken können. So besteht die Hartenholmer Gemeindevertretung nun nur noch aus den fünf FWH- sowie den vier CDU-Vertretern.

Familien Panten kam nicht zur Verabschiedung

Die neue Bürgermeisterin bedauert den Schritt ihres Vorgängers immer noch, denn er sei für sie sehr überraschend gekommen. "Ich glaube, er ist aus einer gewissen Spontanität heraus erfolgt." Denn gravierende Meinungsverschiedenheiten habe es nicht gegeben. "Wir wollten die Familie Panten bei der Gemeindevertretersitzung auch gerne offiziell verabschieden und ihr für ihre jahrelange Arbeit danken, doch sie konnte es zeitlich nicht einrichten zu kommen", so Ingeburg Büge.

Viel zu tun in Hartenholm

Zu ihrer Stellvertreterin wurde die FWH-Vorsitzende Ute Hartmann (67) gewählt. Dieses Amt hätte eigentlich der CDU zugestanden, doch Wilhelm Hasenkamp wollte lieber zweiter stellvertretender Bürgermeister bleiben. "Das haben wir alles einvernehmlich so geregelt", sagte er. In der Gemeindevertretung herrsche nach seinen Worten ein sehr gutes Klima und man werde sich jetzt mit ganzer Kraft den zahlreichen Aufgaben widmen.

Weil die Nachfrage nach Plätzen so groß sei, müsse auf dem Gelände des Kindergartens ein zweites Gebäude entstehen, danach das Sportlerheim erweitert, bald ein neues Baugebiet ausgewiesen, Straßen sowie Wege saniert und auch die Energiezentrale in Angriff genommen werden. Und vielleicht lasse es auch die Corona-Lage bald zu, das fertige "Dörps- un Sprüttenhuus" richtig einzuweihen.

Auch vor dem Hintergrund dieser großen Herausforderungen habe sie sich überlegt, ob sie wirklich Bürgermeisterin werden wolle, so Büge. Doch sie traue sich die Aufgabe zu, nachdem sie diese jetzt schon einige Zeit als Stellvertreterin wahrgenommen habe. Und Ute Hartmann und Hasenkamp kündigten an, sie tatkräftig unterstützen zu wollen.

Erster weiblicher Gartenbautechniker

Ingeburg Büge wurde in Itzehoe geboren, wuchs in Rethwisch auf. Sie absolvierte erfolgreich die Ausbildung zur Baumschulgärtnerin, wurde später erster weiblicher Gartenbautechniker in Deutschland. "Den Begriff Gartenbautechnikerin gab es damals noch nicht", so die 66-Jährige. 1988 kaufte sie mit ihrem Mann Gerhard einen Resthof in Hartenholm. Dort, an der Hofstraße, richtete das Paar dann zuerst eine Baumschule ein. Heute werden dort im Gärtnerhof Büge unter anderem Pflanzen, Blumen und Accessoires verkauft. Ein Café ist auf dem Gelände auch entstanden, das von Tochter Wiebke geführt wird.

Stellvertreterin leitete Kita

Seit 1997 gehört Ingeburg Büge der Wählergemeinschaft an, für die sie seit drei Jahren in der Gemeindevertretung sitzt. Übrigens genauso lange wie die FWH-Vorsitzende und neue stellvertretende Bürgermeisterin Ute Hartmann. Die 67-jährige gebürtige Hartenholmerin leitete bis zu ihrer Pensionierung 25 Jahre in Henstedt-Ulzburg einen Kindergarten. Ihr Vater war Gründungsmitglied der FWH. Sie und auch die Bürgermeisterin sind sich sicher, dass nach dem Wechsel an der Gemeindespitze Hartenholm auch künftig ein aktives Dorf bleibe. Ex-Bürgermeister Panten wünscht seiner Nachfolgerin indessen "alles Gute zum Wohle Hartenholms".