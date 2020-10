150 Plakate und drei große Banner sind die ersten sichtbaren Zeichen der Initiative "Keine AfD in Henstedt-Ulzburg" zur AfD-Veranstaltung am Sonnabend mit dem Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. Die Kundgebung am Bürgerhaus beginnt um 15 Uhr. Es soll friedlich und laut werden.