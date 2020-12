In Kürze soll es ein Gespräch der Kommunalpolitik mit den Vertretern der Initiative "Die Kita bleibt bei der Alten Schule" in Seth geben. Das wurde auf der Sitzung der Gemeindevertretung am Montagabend abgemacht. Dort durften Lothar Dehnert, Günther Kühl und Tilo Carstens ihr Anliegen vorstellen.