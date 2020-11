Pastor Steffen Paar ist Monat für Monat für eine neue Überraschung in seinem Gotteshaus gut. Im November gibt es in der Kirche in Sülfeld den "Teppich der Erinnerung". Goldfarbene Stoffstreifen hängen von der Decke und erinnern an Verstorbene. Ab sofort gibt es zudem online ein Friedensgebet.