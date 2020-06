Bestattungswald: 170 Bürger dagegen

Sievershütten

Die Interessengemeinschaft (IGS) Sievershütten mit Sprecherin Imme Demos an der Spitze hat nach eigenen Angaben bereits innerhalb von nur zwei Wochen die erforderlichen Unterschriften dafür im Rahmen eines Bürgerbegehrens gesammelt. Sie sind nötig, damit es überhaupt zum Bürgerentscheid kommen kann. Die Gruppe um Demos steht einem Bestattungswald ablehnend gegenüber.

Amt Kisdorf prüft die Unterschriften

Zehn Prozent und damit mindestens 94 gültige Stimmen aller Wahlberechtigten der Gemeinde müssen die Initiatoren des Bürgerbegehrens zusammenbekommen. "Wir haben sogar 170", freut sich Imme Demos. Und dass, obwohl eine Liste nach Angaben der Bestattungswald-Gegner geklaut worden war. Die Initiative hätte sechs Monate Zeit für die Einholung der Unterschriften gehabt. "Wir haben die Listen aber bereits nach zwei Wochen geschlossen und sie dem zuständigen Amt Kisdorf in Kattendorf übergeben." Dieses nimmt die Verwaltungsaufgaben für die Gemeinde wahr und prüft nun, ob alle Unterzeichner auch wirklich in der Gemeinde wohnhaft und wahlberechtigt sind.

Kommunalaufsicht muss grünes Licht geben

Anschließend werden die Listen dann an die Kommunalaufsicht des Kreises nach Bad Segeberg geschickt, wo sie noch einmal gesichtet werden. Wenn alles in Ordnung ist, gibt es von dort grünes Licht für den Bürgerentscheid, der dann innerhalb von drei Monaten nach der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens stattfinden muss. Den genauen Termin dafür legt die Gemeindevertretung fest. Ein Ruheforst wäre vom Tisch, wenn sich mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten, also 188 Sievershüttener, dagegen aussprechen und sie damit auch die Mehrheit bilden würden. Dieses Votum hat dann zwei Jahre Bestand und könnte in dieser Zeit nur durch einen neuen Bürgerentscheid verändert werden.

Waldbesitzer möchte Bestattungswald anbieten

Der Hartenholmer Hans-Burkhard Fallmeier möchte in Sievershütten einen Teil seines dortigen Waldes in einen Ruheforst umwandeln. Dort soll dann die Asche Verstorbener in Urnen unter Bäumen beigesetzt werden dürfen. Doch dagegen läuft die Interessengemeinschaft Sturm. Sie hält den Bestattungswald für überflüssig, weil im Ort ein eigener Friedhof vorhanden sei und zudem Bestattungswälder in der näheren Umgebung. Vor allem aber haben die Gegner Angst vor Bodenverunreinigungen. So könnten sich ihrer Ansicht nach die biologisch abbaubaren Urnen bei Starkregen oder viel Bodennässe rasch auflösen und so Totenasche ins Grundwasser gelangen.

Es gibt allerdings auch positive Stimmen, die sich einen Bestattungswald gut in Sievershütten vorstellen können. So hatte sich zuletzt ausgerechnet Pastor Craig Schott von der örtlichen Kirchengemeinde für einen Ruheforst ausgesprochen, in dem er sich die eigene Bestattung vorstellen kann.

