Internet-Hilfe kommt an

Bad Segeberg

Start ist wieder um 11 Uhr unter dem Motto „Kurzarbeit auf den Punkt gebracht – Antrag und Durchführung inklusive rechtlicher Rahmen“. Es sei gelungen, dafür die Arbeitsagentur an Bord zu bekommen. „Auch von der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein erfahren wir eine starke Unterstützung bei diesem Thema“, sagte Stagat. Ulrike Petter stehe als Juristin zur Verfügung. Das Ganze erfolgt wieder live im Internet.

Arbeitsagentur mit im Boot

Laut Arbeitsagentur müssten die Mitarbeiter dort aktuell das 77-fache der bisherigen Anträge bewältigen. Daher sei es nicht überraschend, dass die Erreichbarkeit stark eingeschränkt sei. „Wir wollen mit dem Webinar zum einen unsere Unternehmer vor Ort informieren, aber auch für eine gebündelte Kommunikation sorgen, um Kapazitäten in der Arbeitsagentur zu schaffen“, so die Vorsitzende.

Dritte Veranstaltung am 3. April

Die dritte Veranstaltung ist für Freitag, 3. April, geplant. „Ein Highlight für alle, die ihr Unternehmen aufgrund von Corona vorübergehend schließen mussten.“ Nachdem WfS sich in den ersten beiden Webinaren um den Bereich „Finanzen“ gekümmert habe, gehe es dann darum, für die Kunden auch nach Geschäftsschließungen sichtbar zu bleiben. „Gleich vier erfolgreiche Unternehmer haben sich bereit erklärt, kostenlos für uns Inhalte zu teilen.“ Den Start macht Michael Ehlers (Online Marketing), unter anderem auch Stadtvertreter für die Wählergemeinschaft BBS. In seinem Part gehe es erst einmal um Grundsätzliches: Was braucht ein Unternehmen heutzutage und wie sollte man sich generell auch virtuell sichtbar machen?

Website besser machen

Keine Website und kein Flyer lockten Kunden hinter dem Ofen hervor, wenn nicht zugleich die passende Geschichte (Story) dahinter stehe. Wie sich typgerechte Texte für die eigene Website erstellen lassen, erläutert den Webinar-Besuchern Marc Kostrzewa (Coaching, Training und Persönlichkeitsentwicklung). Auf die Frage, warum eine Website möglicherweise nur wenige Klicks generiert, wollen die beiden Start-up-Unternehmer Dustin Will und Mika Schmahl antworten. Sie sorgen als so genannte „Accountbutler“ dafür, dass die Leute über die Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram oder Twitter von Firmen und ihren Produkten erfahren.

Voraussichtlich findet ebenfalls am 3. April ein weiteres Webinar mit Bad Segebergs Bürgervorsteherin Monika Saggau statt. Ziel dieser Veranstaltung soll es laut Marlis Stagat sein, auch in Zeiten verordneter sozialer Distanz mit den Bürgern in den Austausch zu gehen.

