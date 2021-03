Kreis Segeberg

Schon in der vergangenen Woche musste der Kreis Segeberg im Schul- und Kita-Betrieb zurückrudern, Schulen wieder von Präsenz- auf Wechselunterricht umstellen, Kitas ihren Regelbetrieb einschränken. Die Inzidenz war auf über 50 gestiegen.

Nun droht erneut das Distanzlernen für fast alle Schüler im Kreis Segeberg. So sieht es der Stufenplan des Landes ab einer Inzidenz von 100 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen vor. In Kindergärten könnte nur noch ein Notbetrieb erlaubt sein laut Stufenmodell.

Kritische Inzidenz von 100 im Kreis Segeberg ist "in Sicht"

„Die 100 ist in Sicht“, sagte Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) am Dienstagabend im Hauptausschuss des Kreises. Mit weiteren Einschränkungen sei zu rechnen.

Im Einzelhandel könnte der Betrieb etwa auf „Click and Meet“ umgestellt werden, so Schröder. Das hieße, zum Einkaufen bräuchten die Segeberger künftig einen Termin. Konkrete Einschränkungen werden nun mit dem Land abgesprochen. Sobald es konkrete Maßnahmen gibt, werde die Öffentlichkeit informiert, heißt es aus der Verwaltung am Mittwoch.

Rasantes Infektionsgeschehen im Kreis Segeberg

Die Infektionslage im Kreis Segeberg ist besorgniserregend. 4750 Infektionen wurden seit Pandemiebeginn vor einem Jahr labordiagnostisch nachgewiesen. „Die Hälfte der Infektionen aber sind in den vergangenen zweieinhalb Monaten aufgetreten“, betonte Landrat Schröder gegenüber dem Hauptausschuss.

Noch nie zuvor gab es derart viele Infizierte gleichzeitig, fast 700 waren es Stand Dienstag. Und etwa die Hälfte der Infektionen soll auf die britische Virusvariante zurückzuführen sein. „Bis Oktober hatten wir sieben Todesfälle, jetzt sind wir bei 133“, verdeutlicht Schröder die rasante Entwicklung der vergangenen Wochen.

"Massive Arbeitsbelastung" im Infektionsschutz

Im Infektionsschutz sei die Arbeitsbelastung entsprechend hoch. Bis zu 120 Kreismitarbeiter sind dort inzwischen im Schichtbetrieb beschäftigt, Personal aus anderen Bereichen hilft aus, die Bundeswehr ist seit Monaten in der Kontaktverfolgung aktiv. Dazu kommen Helfer von Krankenkassen.

Schon jetzt seien im Fachbereich mehr als 5100 Überstunden aufgelaufen. „Die Nerven liegen blank“, so Schröder. Der interne Arbeitsschutz spreche von einer „massiven Arbeitsüberlastung“. Noch seien die Mitarbeiter motiviert, es gebe gar Anträge von Angestellten, die intern in den Infektionsschutz wechseln wollen. Trotzdem befürchtet Schröder: „Die Stimmung im Infektionsschutz droht zu kippen.“

Hauptausschuss gibt zehn Stellen frei

Der Hauptausschuss gibt deshalb zehn weitere Stellen für die Verwaltung frei, die bisher mit einem Sperrvermerk belegt waren. Sie sollen zur Hälfte mit „Containment-Scouts“ besetzt werden, die der Bund finanziert. Sie sollen Kontakte nachverfolgen.

Außerdem seien zusätzliche Verwaltungsfachkräfte nötig, die unzählige Quarantäne-Anordnungen und Allgemeinverfügungen verfassen können, die Betriebe bei Hygienekonzepten beraten, die in den Impfzentren arbeiten, erklärte Schröder den Bedarf. Zusätzliche Arbeit werde durch die steigende Anzahl an Testzentren erwartet.

Ob angesichts dieser Lage zehn Stellen ausreichen, stellten mehrere Ausschussmitglieder in Frage und zeigten Bereitschaft für weitere Unterstützung, um etwa zusätzlich externes Personal zu finanzieren. Dafür aber wäre ein Kreistagsbeschluss nötig. Die Sitzung des Kreistags am Donnerstag jedoch wurde abgesagt vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen. Das Thema wurde auf die nächste Ausschussrunde vertagt.