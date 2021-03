Kreis Segeberg

Angesichts steigender Corona-Zahlen verschärft das Land die Corona-Regeln in Regionen mit einer Inzidenz über 50. Im Kreis Segeberg ist die Inzidenz zeitweise über 100 gestiegen und liegt landesweit am höchsten. Der Einzelhandel wird ab Montag, 22. März, deshalb wieder eingeschränkt.

Was passiert jetzt mit dem Handel im Kreis Segeberg?

Der Einzelhandel im Kreis Segeberg wird ab Montag auf Terminshopping umgestellt, das sogenannte Click&Meet. Dies gilt für Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100.

Der Kreis Segeberg hatte diese Werte zeitweise überschritten. Am Freitag sank die Inzidenz auf 99,2. Damit ist eine Schließung des Einzelhandels zunächst vom Tisch.

Wie ist das Terminshopping (Click&Meet) geregelt?

Nach derzeitigem Stand darf der Einzelhandel Kunden nur nach Terminvereinbarung empfangen. Pro 20 Quadratmeter darf sich nur eine Person im Laden aufhalten, gibt das Land vor.

Außerdem müssen Kontaktinformationen aufgenommen und Abstandsregeln eingehalten werden. "Click and meet" kann auch auf Zuruf vor der Tür geschehen.

Die Betreiberinnen und Betreiber der Verkaufsstellen müssen außerdem dafür sorgen, dass wartende Kundinnen und Kunden vor den Geschäften die Abstandsregelung einhalten können, teilt das Gesundheitsministerium am Freitag mit.

Gibt es Ausnahmen von den Einschränkungen?

Ja, die Einschränkungen gelten nicht für die sogenannten Angebote des täglichen Bedarfs: Lebens- und Futtermittelangebote, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Blumenläden, Gärtnereien, Gartenbaucenter Baumärkte, Buchläden sowie Lebensmittelausgabestellen (Tafeln).

Wie reagiert Möbel Kraft in Bad Segeberg auf die Verschärfung?

Bei Möbel Kraft in Bad Segeberg hält man eine „Click and Meet“-Öffnung grundsätzlich für denkbar. Aber vor einer Entscheidung müsse man die Lage noch sondieren, sagt Günter Loose von Möbel Kraft.

Was ändert sich bei anderen Freizeiteinrichtungen?

Innenbereiche von Freizeit- und Kultureinrichtungen, zum Beispiel Museen, Gedenkstätten oder Zoos, dürfen ebenfalls nur mit Termin betreten werden.

Kommt jetzt eine Ausgangssperre im Kreis Segeberg?

Das ist nach aktueller Lage unwahrscheinlich. Flensburg hatte kurzzeitig eine nächtliche Ausgangssperre verhängt - dort hatte die Inzidenz jedoch bei über 200 gelegen.

Ändert sich etwas an den Schulen und Kitas zum 22. März im Kreis Segeberg?

In den Schulen des Kreises werden die Jahrgänge 1 bis 6 im Wechselunterricht beschult, zusätzlich gibt es eine Notbetreuung.

Abschlussklassen haben Präsenzunterricht, für andere Jahrgänge gilt Lernen auf Distanz.

Segeberger Kitas arbeiten derzeit im eingeschränkten Regelbetrieb.

Wie hoch ist die Inzidenz im Kreis Segeberg aktuell?

Laut Robert-Koch-Institut liegt die Inzidenz im Kreis Segeberg am Freitag, 19.03.2021, bei 99,2 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Wo sind Corona-Testzentren im Kreis Segeberg?

Im Kreis Segeberg gibt es mehrere Corona-Testzentren - kostenfreie Schnelltests sind hier möglich:

Bad Segeberg: Segeberger Kliniken, Am Kurpark 1.

Bad Bramstedt: Rathaus, Bleeck 17 (ab Montag).

Henstedt-Ulzburg: Kirchweg 125b.

Kisdorf: Margarethenhoff, Sengel 1.

Kaltenkirchen: Festplatzgebäude/Straße im Grunde.

Norderstedt: Aurikelstieg 13 und Kulturwerk am See, Stormarnstraße 55.

Welche Corona-Regeln gelten für den Kreis Segeberg?

Es gelten derzeit die gängigen Kontaktbeschränkungen auch im Kreis Segeberg: Privat treffen dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten.

In einigen gekennzeichneten Bereichen gilt auch im Außenbereich eine Maskenpflicht im Kreis Segeberg jeweils von Montag bis Sonnabend zwischen 6 und 18 Uhr: In der Fußgängerzone in Bad Segeberg, der Innenstadt von Bad Bramstedt und auf dem Holstenplatz in Kaltenkirchen.