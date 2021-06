Inzidenz im Kreis Segeberg gestiegen aber Ostkreis weitgehend coronafrei

Kreis Segeberg

Hoch und runter geht die Coronakurve im Kreis Segeberg – aber auf niedrigem Niveau. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis liegt am Mittwoch bei 14 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Die Schwankungen sind auch bei den lokalen Corona-Inzidenzen zu sehen: Hatte Bad Bramstedt vor einer Woche noch die höchste Ansteckungsrate im Kreis (47,4), liegt diese nun bei 6,8.

50 Infektionen in einer Woche im Kreis Segeberg

Jeden Mittwoch veröffentlicht der Kreis Segeberg die lokalen Inzidenzen. Den höchsten Wert hat nun die Stadt Kaltenkirchen mit 40,7 (Vorwoche: 13,6). Immerhin sechs Ämter und Kommunen sind weiterhin coronafrei, darunter auch Bad Segeberg.

14 Neuinfektionen meldet der Kreis Segeberg am Mittwoch, das ist bei den aktuell niedrigen Coronafallzahlen im Kreis einer der höchsten Werte pro Tag. Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz im Kreis mit 14,4 an am Mittwoch – das heißt, in den zurückliegenden sieben Tagen haben sich im Kreis pro 100.000 Einwohner 14,4 Menschen neu infiziert mit dem Coronavirus. Insgesamt waren es 50 Fälle in der vergangenen Woche. Damit liegt der Kreis Segeberg leicht über dem Landesdurchschnitt.

Sechs Ämter und Kommunen sind coronafrei

Am Mittwoch hat der Kreis Segeberg wieder die lokalen Inzidenzen auf Amtsebene und für einige Kommunen veröffentlicht. Die aktuelle Übersicht weist den Stand von Montag, 7. Juni, aus. Waren eine Woche zuvor noch zehn Regionen coronafrei gewesen, sind es jetzt noch sechs, fast alle liegen im Ostkreis: Bad Segeberg, Wahlstedt, Amt Trave-Land, Amt Leezen, Amt Itzstedt und Ellerau im Westen.

Wieder neue Coronainfektionen gab es dagegen im Amt Boostedt-Rickling (Inzidenz: 7,1), Amt Bad Bramstedt Land (9,1), Amt Bornhöved (18,4) und im Amt Kisdorf (27,9). Neben Kaltenkirchen verzeichnet auch Henstedt-Ulzburg einen Anstieg der Inzidenz von 7,1 auf 21,3. Gesunken ist der Wert in Norderstedt auf 13,9 (Vorwoche: 29), im Amt Kaltenkirchen-Land auf 17,9 (44,7) und in Bad Bramstedt: 6,8 (47,4).

Nur noch vier Menschen im Krankenhaus

Im ganzen Kreis gelten derzeit noch 114 Menschen als infiziert mit dem Virus, elf mehr als am Dienstag. Vier Menschen werden in einer Klinik behandelt, davon zwei auf einer Intensivstation (unverändert). In häuslicher Quarantäne befinden sich noch 275 Segeberger, 48 weniger als am Vortag. Insgesamt haben sich 6835 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert seit Pandemiebeginn, als genesen gelten nun 6561 von ihnen. Verstorben sind bisher 160 Erkrankte.