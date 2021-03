Der Kreis Segeberg hat die höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein. Am Mittwoch lag sie knapp unter dem kritischen Wert von 100, am Dienstag bereits bei 105,3. Der Infektionsschutz ist überlastet, das Infektionsgeschehen besorgniserregend. Die Segeberger müssen sich auf neue Einschränkungen einstellen, der Handel steht vor der Schließung.