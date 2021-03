Kreis Segeberg

Der Kreis Segeberg arbeitet am Vormittag an einem Lagebericht zum Infektionsgeschehen als Grundlage für Beratungen zum weiteren Vorgehen. Am Nachmittag, so sagt es Kreissprecherin Sabrina Müller auf Nachfrage, hat Landrat Jan Peter Schröder einen Termin mit dem Land, um zu klären, wie es weitergehen soll.

Inzidenz im Kreis Segeberg seit drei Tagen über 100

Eigentlich will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) immer am Mittwoch die Infektionslage für die kommende Woche analysieren. Das soll Verlässlichkeit schaffen.

Allerdings überschritt der Kreis Segeberg die 100er-Marke bereits am Sonnabend. Die Entwicklung war bereits tags zuvor abzusehen. Seither steigen die Zahlen. Am Montagmorgen liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 114,4 – und ist damit erneut negativer Spitzenreiter in Schleswig-Holstein.

Warten bis Montag oder Notbremse ziehen?

Wollen Kreis und Land der Verlässlichkeit wegen noch eine Woche warten, bis die definierten Einschränkungen gelten sollen, oder auf die Notbremse treten, wie es Kanzlerin Angela Merkel erst am Sonntag eindringlich gefordert hat?

Eine Entscheidung dazu gibt es bisher nicht beim Kreis und am Vormittag war auch noch nicht klar, ob es dazu am Montag noch eine geben wird.

Beschlossene Regeln für Inzidenzgebiete über 100

Die Einschränkungen für Gebiete mit einer anhaltenden Inzidenz über 100 hat das Land Schleswig-Holstein vergangene Woche selbst definiert:

Private Kontakte würden eingeschränkt. Ein Haushalt dürfte sich nur noch mit einer weiteren Person treffen – im öffentlichen wie privaten Raum. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen.

Kindertagesstätten müssen in den Notbetrieb zurückkehren mit einer Gruppengröße von maximal zehn Kindern.

In den Schulen müssten die Jahrgänge eins bis sechs, die aktuell im Wechselunterricht sind, wieder auf Distanzlernen umstellen. Abschlussklassen dürften weiterhin in Präsenz unterrichtet werden. Ausnahmen sind für Kinder mit besonderem Förderbedarf möglich.

Einzelhandel müsste schließen

Der Einzelhandel müsste wieder schließen, vorbestellte Waren dürfen aber an der Ladentür abgeholt werden – sogenanntes "Click and Collect".

Ausnahmen gelten für den Einzelhandel des täglichen Bedarfs, dazu zählen Lebens- und Futtermittelangebote, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Blumenläden, Gärtnereien, Gartenbaucenter, Baumärkte, Buchläden sowie Lebensmittelausgabestellen (Tafeln). Allerdings dürfen diese dann nur noch von einer Person eines Haushaltes betreten werden.

Dienstleistungen mit negativem Coronatest

Dienstleistungen mit Körperkontakt sind nur zulässig, wenn Kunden einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen. Ausnahmen gibt es für medizinisch und pflegerisch notwendige Dienstleistungen sowie für Haar- und Nagelpflege.

Auch Innenbereiche von Freizeit- und Kultureinrichtungen dürften nicht mehr öffnen.

Rücknahme von Einschränkungen

Das Land hat auch geregelt, wann diese Einschränkungen wieder zurückgenommen werden sollen: Sobald die Inzidenz an drei Tagen hintereinander wieder unter die Marke von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner sinkt, sollen in der Folgewoche wieder Lockerungen einsetzen.