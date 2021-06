Kreis Segeberg

Die Inzidenz im Kreis Segeberg sinkt weiter auf unter 13 laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch. Lediglich drei neue Coronafälle meldet der Kreis am Mittwochnachmittag. Das niedrige Infektionsgeschehen spiegelt sich auch in den lokalen Inzidenzen wider, die der Kreis jeden Mittwoch veröffentlicht: In zehn Kommunen und Ämtern hat es in der vergangenen Woche nicht einen einzigen Coronafall gegeben.

Der Ostkreis ist coronafrei

Die Ämter Bad Bramstedt-Land, Bornhöved, Itzstedt und Kisdorf sowie die Gemeinde Ellerau waren bereits vor einer Woche am 24. Mai coronafrei und sind es auch jetzt noch. Zum Stichtag 31. Mai erreichten auch die Ämter Boostedt-Rickling (Vorwoche: 28,4), Leezen (11,4) und Trave-Land (34,6) die Null. Dazu kommen die Städte Bad Segeberg (34,5) und Wahlstedt (10,3).

Trotz Null-Inzidenz besteht weiterhin eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone in Bad Segeberg, diese hatte der Kreis jüngst verlängert. Sie gilt zudem auf dem Holstenplatz und auf dem Wochenmarkt in Kaltenkirchen sowie am ZOB in Norderstedt.

Bad Bramstedt mit höchster Inzidenz im Kreis

Lediglich im Westen des Kreises hat es in der vergangenen Woche neue Ansteckungen gegeben. Spitzenreiter ist die Stadt Bad Bramstedt mit einer Inzidenz von 47,4 – bezogen auf 15.000 Einwohner bedeutet das jedoch auch nur sieben Coronafälle in einer Woche in der Stadt. In der Bad Bramstedter Innenstadt wurde die Maskenpflicht im Mai abgeschafft.

Die Ansteckungsrate ist trotzdem gesunken in Bad Bramstedt von 67,7 in der Vorwoche. Relativ hoch ist die Inzidenz außerdem im Amt Kaltenkirchen-Land mit 44,7 wie schon in der Vorwoche. Dann folgen Norderstedt mit 29 (unverändert) und Kaltenkirchen mit 13,6 (Vorwoche: 81,4) und Henstedt-Ulzburg mit 7,1 (24,9).

An einen Inzidenzwert will der Kreis eine Lockerung der Maskenpflicht nicht koppeln. Kreissprecherin Sabrina Müller hatte auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Entscheidung von der Einschätzung der örtlichen Behörden abhänge hinsichtlich Bereichen mit Publikumsverkehr, in denen das Abstandsgebot nicht eingehalten werden könne.

Stadt Bad Segeberg begründet Maskenpflicht in Fußgängerzone

Die betroffenen Gemeinden hätten sich am Freitag abgestimmt, bestätigt Hartmut Gieske, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Bad Segeberg. Gemeinsam habe man beschlossen, die Regelung aufrechtzuerhalten. "Ich sehe das als ergänzenden Beitrag", sagt Gieske.

Auch wenn man natürlich darüber debattieren könne, wie sinnvoll eine Maskenpflicht in Außenbereichen ist, die Regelung schade keinem. Außerdem laufe noch der Schulbetrieb, es gebe einige Stadtnahe Schulen – und damit auch viel Publikumsverkehr in der Fußgängerzone. Die Maskenpflicht wurde zunächst bis 13. Juni verlängert. Dann werde neu entschieden, eine Woche später beginnen die Sommerferien. Dann werde es womöglich auch ruhiger in der Innenstadt. Dann sei eine Beendigung der Maskenpflicht vielleicht möglich, "wenn die Zahlen stimmen", so Gieske.

Diskussion um Maskenpflicht: Drinnen ja, draußen nein

Das Meinungsbild zum Thema ist nicht ganz eindeutig: Auf die Nachricht zur Verlängerung in sozialen Netzwerken gibt es eher ablehnenden Reaktionen: "Drinnen verstehe ich es, draußen aber nicht mehr", schreibt eine Leserin. "Ein Grund dort nicht hinzufahren zum Bummeln", sagt ein anderer.

Verwiesen wird auch auf die Abschaffung der Maskenpflicht in anderen Regionen, etwa in Lübeck ab der kommenden Woche. "Das kann man keinem normalen Menschen mehr erklären", kommentiert Stadtvertreterin Anna-Patricia Thomsen im Netz.

In der Fußgängerzone in Bad Segeberg tragen die allermeisten Besucher die Masken. Vor einem Café sitzen Pia Bretsch (31) und Isha-Yasmin Gluth (27). Was sagen sie zur Verlängerung der Maskenpflicht? "In den Geschäften sollte sie auf alle Fälle erhalten bleiben", betont Bretsch. Draußen sei die Maske nicht sinnvoll, finden die beiden Frauen. Der Erfolg der sinkenden Zahlen müsse auch belohnt werden. "Ohne Maske fühlt mich sich einfach freier", ergänzt Gluth.

Es gibt auch Unterstützer der Maskenpflicht

Am Brunnen auf dem Marktplatz sitzen Hans (62) und Sigrid (79), sie sind Nachbarn. Beim Thema Maske gehen ihre Meinungen auseinander. Sie möchte auf die Maske im Freien gern verzichten. "Es gibt so viele Vorschriften." Er ist für eine Beibehaltung in der Fußgängerzone, wo es doch mal voller wird. "Die bundesweiten Zahlen sind zuletzt leicht gestiegen und es sind noch viele Menschen nicht geimpft", argumentiert der 62-Jährige.

Es ist keine Einzelmeinung: "Man sieht schon, dass es voll ist in der Innenstadt, gerade wenn mittags die Schüler dazu kommen. Und an Markttagen sowieso", sagt ein befragter Rentner. Aus Vorsicht sollte seiner Meinung nach die Maskenpflicht noch aufrechterhalten bleiben. "Es darf nicht zu viel auf einmal gelockert werden." Dem stimmt seine Begleiterin zu, "die Maskenpflicht sollte aber in kurzen Abständen überprüft werden." Man müsse aufpassen, dass die Stimmung nicht kippe. Gerade jüngere Menschen seien doch noch stärker belastet mit Arbeits- und Familienleben in der Pandemie.

Derzeit beschäftigen sich viele Kommunen mit dem Thema Maskenpflicht. In Kaltenkirchen begründet Bürgermeister Hanno Krause die Verlängerung der Maskenpflicht am Holstenplatz mit einer lokalen Inzidenz, die kürzlich noch über 100 lag. Ab einer stabilen Inzidenz unter 50 könne er sich vorstellen, die Maskenpflicht aufzuheben in der Stadt. Entscheidend aber sei der Kreis.