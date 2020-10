Dass sie eine nicht unbedeutende Rolle im knallharten Boxsport spielt, sieht man Irene Kostenko (49), verheiratete Schweizer-Tschibisow, nicht an. Aber die zierliche Frau aus Kaltenkirchen mit zwei Pässen sitzt als Punktrichterin bei den Profis am Ring. In Deutschland war sie die erste ihrer Zunft.