"Familie war und ist uns immer wichtig", sagt Isolde Ehlers (83). Sie und ihr 85-jähriger Mann Werner haben - so erzählen sie - "eine super Familie".

Beim Tanzen kennengelernt

Auf einem Tanzabend am ersten Weihnachtstag 1957 in Kleve bei Itzehoe hatten die damals jungen Leute sich kennengelernt. Isolde war mit ihrer Familie aus Pommern geflüchtet und hatte dort eine neue Heimat gefunden. Werner war Dithmarscher. An dem Abend kamen die beiden in Kontakt. "Ich habe mit mehreren Männern getanzt", gibt die diamantene Braut zu. Und Werner sei unter ihnen gewesen. Ihr Ideal war ein blonder großer Mann - und das passte zum Erscheinungsbild des Dithmarschers.

Erst ein halbes Jahr später trafen die beiden sich wieder und verliebten sich. "Ich habe zu der Zeit in Stuttgart als Einzelhandelskauffrau gearbeitet. Dann bin ich zurück nach Kleve", erinnert Isolde Ehlers sich. Ihr Auserwählter war Schlachtermeister in Hamburg und später im Postdienst tätig.

Nach der Hochzeit zog das junge Paar in Hamburg in einer Teilwohnung zusammen mit einer älteren Dame. Mühsam aber fleißig wurde fortan Geld beiseite gelegt. In Nahe kauften sie 1963 ein Grundstück und zogen zwei Jahre später in ein schmuckes Eigenheim.

Stolz über die Kinder und Enkelkinder

Fünf Kinder krönten die Ehe, von zwei Söhnen mussten Ehlers' aber bereits Abschied nehmen. Jetzt stehen noch Daniela (Jahrgang 1965), Birgit (1967) und Marc-André (1971) ihren Eltern bei. Außerdem gibt es mittlerweile fünf Enkelkinder. "Wir hätten gerne noch viel mehr", verrät Isolde Ehlers.

Das diamantene Ehepaar ist stolz, dass alle Kinder und Enkelkinder ihren Weg gemacht haben, gute Jobs haben und ihnen die Familie genauso wichtig ist wie den Eltern. "Jeder ist für jeden da", sagt Isolde Ehlers.

Das Rezept einer langen Ehe sei es, seine eigenen Wünsche hintenan zu stellen und tolerant zu sein. "Es gibt heute zu viele Egoisten", meint Isolde Ehlers.

Gefeiert wurde die diamantene Hochzeit mit dem Kranzaufhängen am Vorabend, dann am Jubeltag mit einem Frühstück und am Freitag geht es mit über 30 Gästen in einen Landgasthof.

