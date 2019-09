Von wegen; nicht nur die Münchener und Bad Segeberger können Oktoberfest. Auch in Kaltenkirchen hieß es am Wochenende O'zapft is! Und die Besucher ließen sich auch vom teilweise heftigen Regen nicht abschrecken. Sonnabend war es im Zelt so voll, dass der Sicherheitsdienst keinen mehr rein ließ.