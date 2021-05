Der Streit mit Bürgermeisterin Verena Jeske hat CDU, Grüne und FDP mittlerweile zu einer festen Jamaika-Koalition in Bad Bramstedt zusammengeschweißt. So fest, dass CDU und FDP nun sogar ihren eigenen Beschluss rückgängig machen wollen und mit den Grünen eine Pellet-Heizung am Gymnasium fordern.