Henstedt-Ulzburg

Schon früh hat Jan Kahle für sich festgestellt: "Lehrer sein ist eine coole Sache!" Der 50-Jährige, der mit seinem Mann in Lentföhrden lebt, ist seit Anfang des Monats neuer Leiter des Alstergymnasiums in Henstedt-Ulzburg. Lange hatte Kahle sich diese Aufgabe nicht zugetraut und sich deshalb für die Nachfolge von Michael Höpner gar nicht beworben. Obwohl es, so gibt Kahle zu, viele Stimmen gab, die ihm gut zuredeten. Erst nachdem in der ersten Bewerbungsphase kein geeigneter Kandidat gefunden worden war, warf Kahle seinen Hut in den Ring.

Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt erinnert sich noch gut an das Treffen mit Jan Kahle vor dem Schulleiterwahlausschuss, in dem Kahle sich vorstellen musste. "Wir dachten er ist nervös, weil er so schnell geredet hat. Aber Herr Kahle wollte einfach ganz viel erzählen", sagt Schmidt. Es habe sich ein reger Austausch entwickelt, "weil man ihm so gerne zugehört hat". Jan Kahle erinnert sich an zwei Stunden Vorstellungsgespräch, in denen er "in die Mangel genommen wurde". Nach diesem Gespräch stand das einstimmige Votum für Kahle fest: Er soll Nachfolger von Michael Höpner werden.

Als Zehntklässler in der Schule eingesprungen

Jan Kahle ist nach eigenen Angaben "ein Kind der DDR". Er ist im Januar 1971 in Berlin zur Welt gekommen und besuchte später die Polytechnische Oberschule Berlin-Prenzlauer Berg. Eine Lehrerin hatte den damaligen Zehntklässler angesprochen und gefragt, ob er einspringen könnte. Beim Unterrichten von jüngeren Schülern entdeckte Kahle seine Leidenschaft fürs Lehren. Es folgte das Studium.

Der Liebe wegen in den Norden gezogen

In den ersten Berufsjahren unterrichtete er Deutsch und Musik an ostdeutschen Schulen. Im August 2008 kam er - der Liebe wegen - nach Schleswig-Holstein. Am Alstergymnasium war eine freie Stelle, die er besetzen konnte. Er wurde Oberstufenleiter und Studiendirektor - und nun Schulleiter. "Mein Vorteil ist, dass ich weiß, wie der Laden läuft", meint Jan Kahle. Zusammen mit seinen Kollegen sei er gerade im Corona-Alltag ein eingespieltes Team.

Neubau des Alstergymnasiums ist ein Topthema

In der ersten Zeit in Henstedt-Ulzburg sei es für ihn nicht einfach gewesen, gibt Jan Kahle zu. Mit seiner "Berliner Schnauze" sei er angeeckt, mit dem zurückhaltenden Menschenschlag sei er schwer zurecht gekommen. "Aber ich habe mich eingelebt", sagt Kahle. Als Schulleiter werde er künftig weniger Unterricht geben und mehr administrative Aufgaben abarbeiten. Ein Thema der kommenden Jahre wird der Neubau des Alstergymnasiums sein, der von der Mehrheit der Kommunalpolitik in Henstedt-Ulzburg befürwortet wird. Jan Kahle hofft, bei der Planung ein Wort mitreden zu dürfen. Auch kann er sich vorstellen, dass die neue Schule eine Art Bildungscampus werden könnte, an dem auch andere Bildungseinrichtungen ihren Platz bekommen.

Klettern in Nepal, musizieren in Norderstedt

Obwohl Jan Kahle mit Leib und Seele Lehrer ist, will er sein Privatleben nicht vernachlässigen. Wandern und klettern sind sein Ausgleich vom Job. Und Trompete spielen. Da geht es schon mal nach Nepal und in die Alpen. Und zum Norderstedter Symphonieorchester.