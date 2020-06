Fit gemacht für die Arbeitswelt

Kaltenkirchen

Timo Evers, Celine Ott und Yalcin Tezel besuchten zwölf Jahre lang die Janusz-Korczak-Schule (Förderzentrum mit Schwerpunkt geistige Entwicklung). „Sie wurden hier eingeschult, das ist selten. Viele Schüler sind Quereinsteiger“, sagt Carstens. Auch wenn es für die drei Abschlussschüler keine Prüfungen gab, ein Zeugnis erhalten sie auf jeden Fall, aber ein Berichtzeugnis ohne Zensuren. „Wichtig ist, dass unsere Schüler fit gemacht werden für die Werkstätten, in denen die meisten nach dem Abschluss arbeiten werden“, erklärt Carstens. Auch Tom, Celine und Yalzin fangen demnächst in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen an, Tom in Norderstedt, die anderen beiden in Kaltenkirchen.

Viele Praktika in der Oberstufe

Tom freut sich schon besonders darauf. „Er hat sich Norderstedt ausgesucht, weil es ihm beim Praktikum dort so gut gefallen hat“, erzählt die Lehrerin. Dort möchte er im Lager arbeiten. „Er ist ein richtiger Arbeiter“, sagt Carstens. Doch zunächst absolvieren die jungen Erwachsenen dort den Berufsbildungsbereich, um zu schauen, was am besten zu ihnen passt.

Die drei letzten Schuljahre in der Oberstufe bereiten die Jugendlichen auf die Berufswelt vor und sind durchzogen mit vielen Praktika in den Werkstätten aber auch im ersten Arbeitsmarkt. Aufgrund der Corona-Pandemie seien die letzten Praktika jedoch etwas zu kurz gekommen, die meisten mussten nach der Hälfte der Zeit abgebrochen werden, berichtet die Oberstufenlehrerin. Einige der Kinder hatten die Schule drei Monate lang nicht betreten.

Homeschooling nur als Angebot

„Die Corona-Zeit war eine große Herausforderung für uns“, erzählt Lehrer Jan Hendrik Olker: „Das fing damit an, dass viele Schüler keine zu Hause PCs hatten.“ Es wurden gebrauchte Tablets besorgt und verteilt. „Das war auch wichtig für die Abwechslung der Kinder“, sagt Olker. Denn Leistungsnachweise mussten in der Zeit nicht erbracht werden. „Wir haben aber Aufgaben rausgegeben, Bögen zum Rechnen oder Lesen zum Beispiel“, erzählt der Lehrer und betont: „Das alles waren nur Angebote. Es sollte keinen Stress verursachen.“ Die Schüler waren mehr denn ja auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen, es gab oft Telefonate zwischen Eltern und Lehrern. „Wir haben auch Videochats gemacht mit den Schülern, BFDler sind bei einigen Kindern vorbeigefahren, Kontakt hatten wir jede Woche mit ihnen“, erzählt Sabine Carsten: „Und wenn ein Kind Geburtstag hatte, sind wir hingefahren und haben vor der Tür gesungen – und es hatten viele Kinder in der Zeit Geburtstag.“

Große Freude bei Schulwiedereröffnung

Umso größer sei die Freude gewesen, als die Schule wieder öffnen durfte, erzählt Olker: „Als am 7. Mai die erste Gruppe hier ankam, war die Aufregung groß. Die Freude war überall zu spüren.“ Und ganz entgegen der Befürchtungen habe es super geklappt mit der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Rund 60 Schüler zwischen 6 und 18 Jahren besuchen die Janusz-Korczak-Schule derzeit.

Zum Abschied einen Film

Für Celine, Tom und Yalzin beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Sie sind ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen froh, die Schule hinter sich zu lassen, erzählen sie. Ihren Schulabschluss haben sie mit Lehrern, ehemaligen Lehrern und Familienmitgliedern auf dem Schulhof gefeiert bei Kaffee und Kuchen. „Insgesamt sind wir 32 Leute, genau die richtige Anzahl, um die Abstandsregel einzuhalten“, sagt Carstens. Als Abschiedsgeschenk bekommt jeder Schüler einen individuell aus 45 Fotos zusammengeschnittenen Film über die gesamte Schulzeit. Carstens:„Das ist viel Arbeit. Und es schön zu sehen, was wir alles so in der Zeit erlebt haben und wie die Kinder sich entwickelt haben – und wir mit ihnen.“

