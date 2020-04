Kurzarbeit für 30472 Beschäftigte

Kreis Segeberg

"Die Corona-Krise hat enorme Auswirkungen", sagt Thomas Kenntemich von der Arbeitsagentur Elmshorn, die für Segeberg zuständig ist. "Die übliche Frühjahrsbelebung wird in diesem Jahr ausfallen."

Die Zahl der Arbeitslosen wuchs von 6574 (4,3 Prozent) im März auf 7585 (4,9 Prozent) im April, vor allem im Handel, Gastgewerbe, bei Kfz und Freiberuflern.

Die meisten Betriebe wollen Mitarbeiter halten

Die allermeisten Betriebe wollen aber ihre Mitarbeiter halten. 2256 Unternehmen haben im März und im April vorsorglich Kurzarbeit für 30472 der knapp 95000 Beschäftigten beantragt. Die Firmen haben dann drei Monate Zeit, Kurzarbeit abzurechnen. Die Arbeitsagentur übernimmt einen Teil des Verdienstausfalls.

Ob die Firmen Kurzarbeit letztlich wahrnehmen, hängt von der aktuellen Geschäftslage ab, sagt Agentur-Pressesprecher Gerold Melson. Wenn sich die Auftragslage plötzlich bessere, oder Behörden Beschränkungen aufheben, könnten Betriebe ja wieder normal arbeiten. Die Zahl der neuen Anfragen nach Kurzarbeit flache inzwischen deutlich ab.

Handel, Gastronomie , Reisebüros betroffen

Kurzarbeit haben überwiegend Einzelhändler beantragt, mit Ausnahme des Lebensmittelhandels, sowie Betriebe der Gastronomie, Messebauer, Reisebüros und Berater, sagt Melson.

Das Kurzarbeitergeld, auch Arbeitslosengeld und Grundsicherung, werden innerhalb weniger Tage bewilligt, sagt Agenturleiter Thomas Kenntemich. " Arbeitsagentur und Jobcenter setzen hier alle möglichen Personalressourcen ein." Etwa die Hälfte des Personals arbeitet derzeit im Leistungsbereich.

Norderstedt besonders betroffen

Parallel sind im April 1011 Segeberger mehr ohne Job als noch im März. Die Zahl stieg von 6574 auf 7585. Vor einem Jahr waren es noch 6056 gewesen. Die Quote schnellte hoch auf 5,4 Prozent in Norderstedt sowie jeweils 4,7 Prozent in Bad Segeberg und Kaltenkirchen. Rund 1900 Jobs sind unbesetzt gewesen. Allerdings ging die Personalnachfrage im April stark zurück.

533 Jugendliche suchen noch einen Ausbildungsplatz, 732 Lehrstellen sind noch unbesetzt, etwa für Einzelhandelskaufleute, Verkäufer, Lagerlogistiker, Bürokaufleute und Handelsfachwirte.

Kontakt per Internet und Telefon

In der Regel sind die Arbeitsagentur und die Jobcenter per Telefon und Internet mit ihren Kunden in Kontakt. "Positive Rückmeldungen ermuntern uns, auch künftig diesen Weg weiter zu gehen", sagt Thomas Kenntemich.

Die Dienststellen werden derzeit so umgebaut, um unter den Auflagen des Gesundheitsschutzes im Einzelfall bei zwingenden Gründen auch persönlich mit Kunden sprechen zu können. "Das wird behutsam erfolgen", sagt Gerold Melson. Ungesteuerter Publikumsverkehr sei derzeit nicht möglich.

Anträge online stellen

Tipp: Eine Arbeitslosmeldung kann bis auf Weiteres auch telefonisch erfolgen. Sie wird gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt persönlich nachgeholt. Anträge auf Geldleistungen können online unter www.arbeitsagentur.de beziehungsweise www.jobcenter.digital gestellt werden.

