Altengörs

Jenny Bretz war schon immer ein Hundemensch, wie sie selbst sagt. Auf ihrem Schoß sitzt „Mia“, ein schwarzer Mischling. Auf den ersten Blick ist es nicht zu sehen, aber Mia fehlen zwei Beine.

Hunde wurden misshandelt

Auf ihrem Smartphone hat Jenny Bretz Fotos, die zeigen, wie Mia gefunden wurde in Rumänien: Ein Hinterlauf stümperhaft abgeschnitten, der zweite mit Draht abgeklemmt. Tierschützer fanden und versorgten den kleinen Hund, dem auch das zweite Bein amputiert werden musste.

Bretz nahm Mia im April bei sich auf. Es ist inzwischen der 13. Hund auf dem Hof. Alle ihre Tiere haben eine Behinderung. „Ich nehme Hunde, die sonst keiner will“, sagt Jenny Bretz. „Ich will ihnen ein schönes Leben geben.“ Und sie will zeigen, dass auch Hunde mit Handicap tolle Haustiere sind.

Schon als Teenager Hunde gerettet

Jenny Bretz hatte schon immer ein Herz für arme Kreaturen. Bereits der erste Hund in ihrer Kindheit wurde aus der Tötung gerettet. „Bello“, ein Collie. „Das war die Lassie-Zeit“, erinnert sich Bretz. Bello sei nicht geeignet gewesen für die Züchtung und sollte deshalb eingeschläfert werden. Ihr Vater nahm den Hund auf.

Als Teenager rettete sie ihren ersten eigenen Hund aus einer Mülltonne: Micky. „Sie wurde als Welpe einfach in eine Mülltonne geworfen“, erzählt Bretz. Was manche Menschen ihrem vermeintlich besten Freund antun, sei beschämend.

Neues Zuhause für geschundene Hunde

Erst vor zwei Jahren kam Jenny Bretz auf den Hund mit Handicap. „Ich bin da so reingerutscht“, sagt sie. Vor acht Jahren ist Bretz mit ihrem Mann aus Bayern nach Altengörs gezogen. Hier haben die beiden einen großen alten Hof. 800 Quadratmeter umzäunter Garten und 400 Quadratmeter Wohnfläche.

Neue Besucher werden mit großem Gebell begrüßt. „ Candela“ gehört zu den lautesten des Rudels. „Sie ist blind und fast taub“, erklärt Jenny Betz. Die Hündin sei in Spanien aus einem Messielager gerettet worden.

Über einen Tierschutzverein erfuhr Bretz von Candela und nahm sie auf. Die Hündin, ein Pekinesen-Mix, sei damals völlig verängstigt gewesen. Inzwischen ist sie die Chefin im Haus.

Pflege bis zum Tod

Vom Trubel völlig unbeeindruckt sind „Bulina“ und „Filou“, die in ihren Körbchen in der Küche liegen. Alle Hunde haben einen festen Rückzugsort im Haus. Die beiden „Küchenhocker“ schlafen viel. Sie sind alt und werden wohl nicht mehr lange leben.

„Bulina wurde wohl in einem Shelter in Rumänien vergessen“, erzählt Bretz. Die Zustände in diesen Tierlagern seien furchtbar, sagt sie. Bulina ist blind und hat keine Zähne mehr. In ihren letzten Wochen soll sie es schön haben, sagt Bretz.

Gelähmter Hund flink unterwegs

Sehr fidel dagegen ist der Beagle „Pollo“. In einem Kinder-Schlafsack robbt er erstaunlich flink über den Boden. Pollo ist durch eine Kugel im Rücken gelähmt. Der Sack verhindert, dass sich der Hund aufscheuert, darunter trägt er eine Windel, der Hund ist inkontinent.

Er hat auch einen Rollstuhl, in dem er durch das Haus flitzt. Pollo ist neugierig und folgt Bretz überall hin. Er ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass auch Hunde mit Handicap gut zurechtkommen können.

Auch behinderte Hunde haben Freude

Pollo wurde zwar von einem Menschen misshandelt, aber auch durch einen Unfall können Hunde verletzt und gelähmt werden, gibt Jenny Bretz zu bedenken. „Das heißt aber nicht, dass sie keine Freude mehr haben.“

Viele Menschen würden die Tiere dann einschläfern lassen. Das müsse nicht unbedingt sein, sagt Bretz. Videos in ihrem Instagram-Profil „Jennys beautiful handicaps“ zeigen, wie die kleinen Racker trotz Einschränkung spielen, freudig Löcher buddeln oder einfach kuscheln.

„Musetta“, ein gelähmter Hund und aus Italien gerettet, schleppt mit Vorliebe Schuhe durchs Haus in ihr Körbchen im Schlafzimmer. „Wir nennen es ihr Schuhlädchen“, sagt Betz amüsiert.

13 Hunde: "Wir zählen jeden Abend durch"

Erstaunlich gut zurecht kommen die Dreibeiner im Haus. Der hübsche Point-Setter „Olaf“ oder der Leonberger-Mix „Sanex“, die es sich im Wohnzimmer gemütlich gemacht haben. Im angrenzenden Büro unterm Tisch liegt „Jeronimo“. „Hope“ ist nach draußen in den Garten gelaufen, die Hunde können sich frei bewegen.

Es ist gar nicht einfach, den Überblick zu behalten. „Wir zählen jeden Abend durch“, sagt Jenny Bretz. Der größte Teil des Alltags dreht sich inzwischen um die Hunde. Füttern, spielen, pflegen, Gassi gehen, Tierarztbesuche.

Ganz neu auf drei Beinen ist „Loki“ im Rudel und gewöhnt sich gerade ein. Er soll jetzt wirklich der letzte Hund sein, sagt Jenny Betz. Mehr sei auch finanziell nicht möglich. Aber sie mache es gern. „Ich brauche keinen Luxus“, sagt sie.

Handeln statt gute Wünsche

So viele Tiere waren eigentlich nicht geplant gewesen. Doch immer wieder erweichte die Geschichte eines verletzten Hundes ihr Herz. Tierschutzvereine stellen ihre Schützlinge in sozialen Netzwerken vor.

Die teils schockierenden Geschichten erhalten viele Reaktionen. „Alles Gute wünschen hilft aber nicht“, sagt Bretz, die sich mehr Handeln statt Worte wünscht. Gerade Hunde mit Behinderungen hätten es schwer ein neues Zuhause zu finden.

Hund mit Handicap - Jenny Bretz berät

Jenny Bretz möchte mit Vorurteilen aufräumen und Scheu abbauen mit ihren Hunden und Erfahrungen – auch im persönlichen Gespräch. Sie ist zu erreichen unter der Telefonnummer: 0171/1801807.

