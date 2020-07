Er war trotz seines jungen Alters bereits fast überall auf der Welt, nun heuert Jens Uffenkamp (32) in Henstedt-Ulzburg an. Der neue Energie- und Klimabeauftragte der Gemeinde hat zuvor drei Jahre auf Kreuzfahrtschiffen als Umweltoffizier sein Geld verdient. Es zog ihn aber zurück an Land.