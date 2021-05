Der Landmaschinenhändler Busch-Poggensee mit Filialen in Sülfeld, Lütjenburg, Albersdorf und Dätgen ist in großen Schwierigkeiten. Der Zulieferer John Deere hat den Vertrag mit dem Unternehmen gekündigt. Etwa 20 Mitarbeitende mit Azubis zählt Busch-Poggensee am Standort Sülfeld.