Es ist eine gewaltige Zahl: 1700. So lange gibt es bereits jüdisches Leben in Deutschland. Überall im Land wollen jüdische Gemeinden dieses historische Jubiläum 2021 begehen. Auf ganz unterschiedliche Weise. Auch in Bad Segeberg haben die Mitglieder – im wahrsten Sinne des Wortes – Großes vor.