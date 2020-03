Synagoge wird abgeschottet

Bad Segeberg

Das hatten sie sich damals völlig anders vorgestellt. Ein möglichst offenes Grundstück sollte es werden an der früheren Lohmühle, mit einem leicht zugänglichen Gebäude, die schon rein optisch für jedermann erkennbar zum Gespräch einladen. Über ein Jahrzehnt später ist von dem kommunikativen Ansatz rund um die 2007 eingeweihte Synagoge kaum noch etwas übrig. Die Jüdische Gemeinde in Bad Segeberg ist gerade dabei, sich abzuschotten, fast schon zu verbarrikadieren. Das Thema Sicherheit dominiert auch am Jean-Labowsky-Weg längst das gesamte Gemeindeleben.

Gemeinde hatte es so nicht gewollt

„Das haben wir so wirklich nie gewollt“, sagt Walter Blender. Der Vorsitzende der progressiven Gemeinde in der Kreisstadt hat die schwierige Aufgabe, das Geld für die umfangreichen baulichen und technischen Maßnahmen zusammenzubekommen. Was genau gemacht werden muss, hat sich der erfahrene Kriminalbeamte allerdings nicht selbst ausgedacht. In einem Gutachten des Kieler Landeskriminalamtes ( LKA) ist im Detail aufgelistet, was die dortigen Experten als zwingend erforderlich ansehen.

Erstes Gutachten schon ein paar Jahre alt

Die erste Einschätzung der Kollegen vom LKA sei bereits einige Jahre alt, erläuterte Blender der Segeberger Zeitung. Zunächst habe man in der Gemeinde aber nicht die Notwendigkeit gesehen, alles umzusetzen. „So etwa vor zwei Jahren hat bei uns das Umdenken begonnen.“ Damals seien immer öfter Unbekannte aufgetaucht, nach Blenders Einschätzung Muslime, die sich provokativ verhalten hätten. Auf das Gelände seien sie zwar nicht gekommen, hätten aber demonstrativ ihren Anspruch deutlich gemacht, sich in unmittelbarer Nähe zum Eingang aufhalten zu dürfen.

Damals habe man beschlossen, einen höheren Zaun um das gesamte Areal zu ziehen und die Tür grundsätzlich abzuschließen. Nach dem Anschlag auf die Jüdische Gemeinde in Halle habe dann auch bei den Behörden ein Umdenken eingesetzt. „Das LKA hat uns eindringlich klargemacht, dass wir das ernst nehmen sollen und handeln müssen.“ Damals sei darüber hinaus eine Gruppe von Tschetschenen aufgeflogen, die nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden irgendwo im Norden Deutschlands ein Attentat verüben wollten. „Soweit ist es ja dann zum Glück nicht gekommen.“

Sicht muss frei sein

Unter anderem muss rund um das Grundstück zukünftig komplett freie Sicht herrschen. Alles Grün, was eine gewisse Höhe überschreitet, muss verschwinden. Bäume außerhalb des Zauns, die als so genannte „Übersteighilfe“ genutzt werden könnten, müssen gefällt werden. Hinzu kommt umfangreiche Sicherheitstechnik, unter anderem Kameras, die alle Seiten voll im Blick haben. „Das ist gar nicht so einfach“, erzählt Blender, „man darf in Deutschland ja nicht alles und jeden filmen.“ Die Bad Segeberger Firma Mebo sei gerade mit den Arbeiten beschäftigt. Im Gebäude selbst und an den Fenstern seien auch größere Umbauten erforderlich. Unter anderem soll ein besonderer Schutzraum entstehen.

Land, Kreis, Stadt und Kirche beteiligen sich

Alles in allem belaufen sich die Investitionskosten laut Blender auf rund 100 000 Euro. 66 000 Euro davon übernimmt das Land Schleswig-Holstein, 24 000 Euro teilen sich zu jeweils einem Drittel der Kreis Segeberg, die Stadt Bad Segeberg und der Kirchenkreis Plön-Segeberg. „Wenn dann am Ende noch etwa fehlt, müssen wir das als Gemeinde unter anderem über Spenden einwerben.“ Die Gemeinde mit ihren aktuell rund 200 Mitgliedern wolle es angesichts der Lage nicht beim Mindeststandard belassen.

Kindergarten als "Schwachstelle"

Ängste vor einem möglichen Anschlag seien auch ein Grund dafür gewesen, den auch für andere Konfessionen offenen Kindergarten der Jüdischen Gemeinde umzusiedeln. Der sei von Fachleuten als „Schwachstelle“ erkannt worden. „Beim Bringen und Holen der Kinder ist der Zugang natürlich immer wieder offen.“ Noch heute grause es ihn, so Blender, wenn er an das letzte Jom Kippur denke, den höchsten jüdischen Feiertag. Damals sei die gesamte Gemeinde versammelt gewesen. „Und die Tür stand offen.“ Ein Attentäter hätte problemlos hineingelangen können. „Gar nicht auszudenken.“

