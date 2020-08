Bad Bramstedt

Fast ein komplettes Halbjahr waren die Schulen in Deutschland geschlossen. „Home-Schooling“ oder „Distanz-Unterricht“ klappten unterschiedlich gut. Festzustellen bleibt nach dieser langen Zeit der Entbehrung: Noch nie haben sich Kinder wieder so auf die Schule gefreut. Das ist auch Oertel aufgefallen: „Die Schüler sind froh, wieder in die Schule gehen zu können und damit ein Stück Normalität zurückzubekommen.“ Schule werde neu bewertet, nicht nur die Klassengemeinschaft, auch das Lernen, so Oertel.

Hoher Sicherheitsstandard

Und weil alle so froh sind über die wiederkehrende Normalität, fällt es ihnen auch nicht schwer, sich an die Corona-Auflagen zu halten. „Das funktioniert hier wirklich sehr gut, alle ziehen an einem Strang. Wir verhalten uns eigentlich so, als hätten wir alle Corona“, sagt der Schulleiter: „Hier herrscht ein hoher Sicherheitsstandard.“

Ohne Maske ist es besser

In den ersten zwei Wochen nach den Sommerferien entschied das Gymnasium, die Schutzmasken auch während des Unterrichts zu tragen. „Aus Vorsicht wegen der Reiserückkehrer“, sagt Oertel. Es habe ein paar Ausnahmegenehmigungen gegeben, aber nicht viele. Für ein etwas angenehmeres Gefühl hatte das Gymnasium im Vorfeld schon 1000 Face-Shields bestellt. Schüler und Lehrer konnte diese Schutzschilde für einen kleinen Obolus kaufen. Für die Schüler war die selbstauferlegte Maskenpflicht ein notwendiges Übel: „Es war anstrengend, gerade weil es auch so heiß war. Aber man gewöhnt sich an alles“, sagt Oberstufenschülerin Marie Luhn: „Ohne Maske ist es aber eindeutig besser.“

Mehr Pausen, keine Klingel

In der Jürgen-Fuhlendorf-Schule ist es ruhiger geworden. Während des Unterrichts sind die Fenster und Türen offen, überall wird fleißig und konzentriert gelernt. Es gibt drei 15-Minuten-Pausen, in denen die Kohorten abwechselnd raus dürfen. In den Gängen werden Masken getragen, auf dem Pausenhof ist es nicht Pflicht. Die Pausenklingel ertönt nicht mehr. „Das gibt mehr Ruhe in der Schule“, sagt Oertel. Und noch eine Besonderheit gibt es jetzt: Die Klassen fünf bis acht beginnen mit der ersten Stunden um acht Uhr, die Klassen neun bis zwölf können eine Stunde länger schlafen. „Damit verringern wir die Auslastung in den Bussen morgens“, erklärt der Schulleiter.

Snacks werden geliefert

Jeder Klasse wurde ein fester Raum zugeteilt. Die Lehrer gehen in die Klassen, sodass es deutlich weniger Bewegung im Haus gibt. Auch die Snacks, die sonst in der Pausenhalle gekauft wurden, werden den Schülern jetzt in die Klassenräume geliefert. Dafür muss nur eine Bestellung per App erfolgt sein – und schon kommen Bagels, Donuts, Getränke oder Obst ins Klassenzimmer.

Masken im Lehrerzimmer

Ein komplett anderer Schulalltag, der aber funktioniert, sagt Oertel: „Wir wollen natürlich auch gerne wieder zurück zu unserem ursprünglichen Konzept, aber Priorität für uns alle ist erstmal, den Schulalltag so lange und sicher wie möglich aufrechtzuerhalten.“ Dazu gehöre auch, dass die Lehrer sich selbst dazu verpflichtet haben, im Lehrerzimmer weiterhin eine Schutzmaske zu tragen.

Volleyball ist erlaubt

Auch auf den normalen Sportunterricht wurde in den ersten zwei Wochen verzichtet: „Es gab lange Spaziergänge und ein paar theoretische Stunden“, so Oertel. Jetzt darf Sport unter Auflagen wieder unterrichtet werden. Mannschaftssportarten mit viel Körperkontakt sind aber verboten. Volleyball beispielsweise ist erlaubt.

Bei Erkältung zu Hause bleiben

Spannend werde es, so Oertel, wenn die Grippe- und Erkältungssaison anbricht. Denn der Leitfaden für Schüler und Lehrer besagt, dass niemand mit Erkältungssymptomen in die Schule darf. Erst müsse beobachtet und zur Not auf Corona getestet werden. Das könnte zu Unterrichtsausfällen führen. „Aber lieber etwas vorsichtiger sein, denn für uns es wichtiger, dass jeden Tag Schule ist.“

