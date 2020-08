Nach acht Monaten Bauzeit ist die Sanierung der Jugendakademie in Bad Segeberg fast abgeschlossen. Der Verein für Jugend- und Kulturarbeit zieht derzeit zurück in das Gebäude. Alle Mitarbeiter packen mit an. „Im September wollen wir wieder durchstarten“, kündigt Geschäftsführer Holger Lück an.