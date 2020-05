Die Corona-Pandemie hat das Leben in der Karl-May-Jugendherberge in Bad Segeberg komplett ausgebremst: Seit zwei Monaten ruht der Betrieb. Zwar soll die 170-Betten-Unterkunft ab kommender Woche per Erlass wieder öffnen dürfen. Wie groß die Nachfrage nach Betten allerdings sein wird, ist ungewiss.