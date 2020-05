Neustart ohne Bad Segeberg

Bad Segeberg

Mitte März musste das Pächter-Paar René und Mi-Young Petzold die letzte Gruppe verabschieden und die 20 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Eine Situation, an der sich in den kommenden Wochen auch noch nichts ändern wird. "Nach derzeitigem Plan können wir ab dem 19. Juni wieder Gäste bei uns empfangen", sagte Petzold zu KN-online.

15 Jugendherbergen öffnen ab Pfingsten

Der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) setzt auf einen Drei-Stufen-Plan, bei dem der Standort Bad Segeberg zunächst keine Priorität hat. Von den 45 Einrichtungen in Schleswig-Holstein und Hamburg sollen zunächst 15 wieder in Betrieb genommen werden. "Dies sind vor allem die besonders attraktiv gelegenen und familienfreundlichen Standorte", berichtet DJH-Sprecherin Katharina Pauly. Dazu zählen Häuser direkt an Nordsee und Ostsee, an Seen und mitten in der Großstadt. "Pünktlich zum Pfingstwochenende haben in Schleswig-Holstein die Jugendherbergen Bad Malente, Dahme, Fehmarn, Friedrichstadt, Glückstadt, Helgoland, Kappeln, Neumünster, Ratzeburg, Scharbeutz, List und Westerland auf Sylt wieder geöffnet", so Pauly.

In einem zweiten Schritt sollen zu den Sommerferien weitere Standorte öffnen, versichert Stefan Wehrheim, Geschäftsführer im DJH-Landesverband. "In der durch die Pandemie für uns angespannten wirtschaftlichen Situation müssen wir sehr genau prüfen, welche Öffnungen trotz der einschränkenden Auflagen wirtschaftlich tragbar sind", argumentiert er.

Zu wenig Sanitärräume in Bad Segeberg

Hinzu kommen die gesetzlichen Auflagen, die im Zuge der Corona-Pandemie von den Herbergen erfüllt werden müssen - und hier steht die Bad Segeberger Einrichtung vor Problemen. Jedes Zimmer müsse einen eigenen Sanitärbereich - sprich: Dusche und WC - haben. "Tatsächlich verfügen darüber nur 14 unserer 47 Zimmer", sagt Petzold. Um mehr Kapazitäten zu schaffen, sollen nun Gemeinschaftsduschen und -toiletten einzelnen Zimmern zugeteilt werden. Hier sollen kurzfristig Gespräche mit den zuständigen Behörden stattfinden. "Wenn unserem Hygienekonzept zugestimmt wird, könnten wir zumindest in insgesamt 24 Zimmern maximal 98 Personen beherbergen", erläutert Petzold.

Was den Herbergsleiter besonders berührt: Waren es in den vergangenen Wochen vor allem Gäste, die ihre Buchungen in der Bad Segeberger Jugendherberge stornierten, mussten zuletzt seine Frau und er mehrfach größeren Gruppen absagen.

