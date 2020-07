Der zwölfjährige Jonas aus Henstedt-Ulzburg hat das halbe Jahr, in dem die Covid-19-Pandemie im Alltag den Ton angibt, nicht sonderlich gut in Erinnerung. Unter anderem, weil er seine Freunde eine Zeitlang nicht treffen durfte. Auch das Jugendzentrum Tonne in Henstedt-Ulzburg blieb lange zu.