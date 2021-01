Kaltenkirchen

„Was machen junge Menschen, wenn sie nicht in der Schule sind, keinen Sport machen und sich nicht mit Freunden treffen können?“ Die Mitglieder der Jugendstadtvertretung möchten sich mitteilen und berichten, wie es ihnen im Lockdown geht.

Corona-Lockdown: Freunde und Hobbies fehlen sehr

„Am schwersten ist es für mich, dass ich so viel zu Hause bin und nichts tun kann, außer Schulaufgaben“, sagt Emma Charlotte Conrad (16). Sie vermisse es, mit ihren Freunden unterwegs zu sein, zu feiern und auf Konzerte zu gehen: „Die Zeit in einer globalen Pandemie ist schwer, aber ich hoffe, dass sie mir auch hilft, mich weiterzuentwickeln. Zudem tut mir ein bisschen mehr Zeit für Yoga und Lesen auch mal gut.“

„Corona ist hart. Für mich, wie für alle anderen auch, hat es jetzt zum zweiten Mal meine Hobbies abrupt beendet“, sagt Benjamin Bruske (18): „Ich war echt froh, als ich nach dem Sommer wieder Bouldern konnte. Jetzt bleibt dann nur noch die Flucht ins Internet oder allein ins eigene Zimmer mit Netflix, Spotify und - oh Graus - Büchern. Mal ganz nett, aber auf Dauer auch nicht wirklich das Wahre.“ Er halte die Maßnahmen für richtig und sinnvoll. „Aber ich freue mich auf den Tag, an dem ich wieder meine Freunde treffen kann.“

Student fühlt sich gut und sicher

„Als Student habe ich das Glück, dass sich mein Uni-Leben seit dem ersten Lockdown ausschließlich digital abspielt. Das heißt kein Pendeln in der vollen Bahn und keine vollgepackten Räume. Ein Luxus, den sich viele Arbeitnehmer und Schüler nicht leisten können“, findet Maxim Hornbostel (20): „Die digitale Lehre ist durch meine Universität glücklicherweise gut organisiert und die Uni kommt den Studenten entgegen mit erweiterten Zugängen zu digitalem Lehrmaterial und Programmen, um sich mit Kommilitonen auszutauschen. Insgesamt bin ich ausgesprochen glücklich, die Möglichkeit zu haben in der momentanen Pandemie-Lage Zuhause zu bleiben.“

Auch andere Jugendliche können antworten

„Ich als Schülerin vermisse die Zeit mit meinen Freundinnen und generell die Kontakte außerhalb der Schule“, sagt Lisa Marie Rogalla (16): „Es fällt mir schwer ein gutes Gleichgewicht zwischen Schule und Freizeit zu finden, da Hobbys und andere Freizeitaktivitäten nicht möglich sind.“

Die Jugendstadtvertretung möchte auch andere junge Menschen fragen, wie es ihnen geht im Lockdown und was sie eventuell brauchen. Antworten können der Jugendvertretung per E-Mail gesendet werden an Jugendstadtvertretung@kaltenkirchen.de oder über Instagram: www.instagram.com/justave_kaki.

Bedürfnisse Jugendlicher im Fokus

Das Ziel der Jugendstadtvertretung ist es die Situation, Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche junger Menschen auch in der Corona-Zeit mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. „Die jungen Menschen von heute sind schließlich die Gastronomen, Hoteliers, Pflegefachkräfte, Politikerinnen und Schulleiter von Morgen“, sagen sie.