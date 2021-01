Bad Bramstedt

Der Platz war nach langer politischer Debatte eingerichtet worden, weil es zunehmend Vandalismusschäden an den Schulen gab. Dort trafen sich die Jugendlichen abends, sehr zum Verdruss von Nachbarn, Lehrern und Eltern der Schüler. Nur allzu oft lagen leere Bierflaschen herum, Plastiktütchen, in denen sich Marihuana befunden hatte, und es gab auch immer wieder Vandalismusschäden. Die Politik war sich einig: Die jungen Leute brauchen einen Treffpunkt, wo sie ungestört sind. Das Jugendzentrum hat in den späteren Abendstunden geschlossen und nicht alle Jugendlichen gehen dort hin.

Als geeigneter Platz wurde eine Wiese neben dem Kanu-Rastplatz an der Osterau gewählt, der über den öffentlichen Parkplatz am Lohstücker Weg erreichbar ist. Die Stadt ließ einen Unterstand bauen, darunter fest installierte Tische mit Stühlen aufstellen. Auch frei zugängliches WLAN gibt es dort. 16.000 Euro steuerte die Aktivregion Holsteiner Auenland bei.

Kanu-Rastplatz zugemüllt

Die Jugendlichen haben den neuen Treffpunkt offenbar dankbar angenommen. Sehr zum Leidwesen der Anwohner. Partys bis in die tiefe Nacht, zerschmetterte Glasflaschen, laute Musik. „Da können Sie nachts im Schlafzimmer mitsingen, so laut ist das“, berichtete ein Betroffener, der zum Selbstschutz seinen Namen hier lesen möchte. Auch der Kanu-Rastplatz werde regelmäßig zugemüllt. „Das war gut gemeint von unseren Kommunalpolitikern, aber der Ort wurde schlecht gewählt“, so der Anwohner. „Die Jugendlichen sind hier völlig unbeobachtet, sie haben hier einen Freibrief für alles.“

Bei den nächtlichen Partys wurden die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten, was für das Ordnungsamt nun der Grund zum Einschreiten war. Ein hoher Zaun sperrt den Treffpunkt ab, Hinweisschilder erklären den Grund der Maßnahme. Da sich einige Jugendliche aber davon nicht beeindrucken ließen, sieht nun die Polizei regelmäßig nach dem Rechten. „Mittlerweile herrscht Ruhe“, so der Anwohner. „Aber was ist, wenn der Frühling kommt und Corona überstanden ist?“, fragt er. „So kann es nicht weitergehen.“