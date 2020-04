Das öffentliche Leben steht still. Die meisten Geschäfte sind geschlossen. Doch auch dort, wo geöffnet werden darf, bleiben viele Kunden weg. Etwa in Bäckereien. Geschäftszeiten werden reduziert, Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Auch zusätzliche Darlehen könnten notwendig werden. Drei Beispiele.