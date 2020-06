Jugendcafé: Mehr Förderung nicht möglich

Bad Bramstedt

"Wir wollen, dass der Bau des Jugendcafés ohne weitere Verzögerungen vorangetrieben wird und noch in diesem Jahr beginnen kann", sagt Fraktionssprecher Jan-Uwe Schadendorf: "Ein Antrag auf 150.000 Euro würde ins Leere laufen, weil eine Förderung in dieser Höhe durch die Aktivregion aktuell nicht möglich ist. Die Aktivregion hat derzeit eine Obergrenze für Förderungen von 50.000 Euro je Projekt, der in besonderen Fällen auf 100.000 Euro verdoppelt wird", so Schadendorf.

100.000 Euro sind die Obergrenze

Das sei im Fall des Jugendcafés bereits geschehen und mehr gebe es nach derzeitiger Rechtslage nicht. "Wir haben dazu beim Vorsitzenden der Aktivregion, Hans-Jürgen Kütbach, nochmals nachgefragt, der das ausdrücklich bestätigt hat." Laut SPD gehe der Antrag von FDP und CDU an der Realität der Fördermöglichkeiten vorbei und gefährde das ganze Projekt.

Zudem müsste die Stadt die bereits zugesagte Förderung von 100.000 Euro aufgeben. Eine Verschiebung des Projektes gefährde auch die bereits zugesagte Förderung des Kreises Segeberg von 50.000 Euro. Schadendorf: "Wir haben dank des Einsatzes unserer Bürgermeisterin und des Alt-Bürgermeisters maximale Förderungen erhalten und sollten endlich loslegen, so wie es die Stadtverordnetenversammlung im letzten Dezember mit Mehrheit beschlossen hat." Bad Bramstedts Jugend habe es verdient, nach Jahrzehnten des Wartens endlich eine Erweiterung des Jugendzentrums zu bekommen.

