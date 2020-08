Juz Bad Bramstedt - Spaß am Hörspiel trotz You Tube und Co.

Hörspiele sind im You-Tube-Zeitalter aus der Mode, doch das Jugendzentrum Bad Bramstedt bietet die Produktionen regelmäßig an, mit großem Zuspruch. Der Berliner Marco Ponce Kärgel produziert sie seit vielen Jahren mit Kindern im Tonstudio des Juz. Nun hat er dazu ein Buch mit vielen Tipps verfasst.